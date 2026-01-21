Herkes C vitamini sanıyor ama… Bağışıklığın şifresi başka yerde

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Bağışıklığı güçlendirmek denince ilk akla C vitamini geliyor. Ancak Diyetisyen Hilal Şahin Güneşsu, güçlü bir bağışıklık için tek bir vitamine odaklanmanın yeterli olmadığını söyledi.

Kış aylarında artan hastalıklarla birlikte birçok kişi çözümü vitaminlerde ve takviyelerde arıyor. Diyetsen Hilal Şahin Güneşsu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını açıkladı. Güneşsu, vücuda besin alımının, doğumla başlayıp ölümle son bulan ve insan vücudunun gelişimi ile hastalıkların tedavisinde rol oynayan fizyolojik bir süreç olduğunu söyledi.

 

“Akdeniz tipi diyet olumlu etki ediyor”

Diyetsen Hilal Şahin Güneşsu, "Uygulanan çeşitli diyetler arasında; Akdeniz tipi diyet, Batı tipi diyet, vejetaryen diyet, Japon diyet, çok düşük kalorili diyet sayılabilir. Bu tarz diyetler, bağırsak florası üzerindeki etkileri ile bağışıklık sistemini de etkileyebilmektedir. Akdeniz tipi diyet olumlu yönde etki ederken, Batı tipi diyet ise olumsuz yönde etki ekmektedir" dedi.

 

Bu vitaminler önemli

Güneşsu, "Vitaminlerden; A vitamini, C vitamini, B grubu vitaminler, E vitamini, D vitamini yine bağışıklık güçlendirici özellikte olup, minerallerden olan çinko, selenyum, demir ve bakır da yine bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır. Omega 3 ve omega 6, probiyotikler flavonoidler, beta glukarn, ginseng, zerdeçal gibi takviyelerden yararlanmak da yine olumlu etkiler sağlayacaktır. Anlaşılacağı gibi, beslenme ile bağışıklık sistemi etkileşim içerisinde olup, besin öğelerinin uygun dozlarda ve doğru zamanlarda alınması bağışıklığı doğrudan olumlu yönde etkileyecektir" diye konuştu.

