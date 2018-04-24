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Herkes bunu merak ediyor! Kur nedir? Kur savaşı nasıl yapılır?

Kökeni Fransızcadan gelen bir kelime olan kur; farklı yabancı para birimlerinin ulusal para cinsinden değerini ifade eder.

24 Nisan 2018 Salı 09:11
Herkes bunu merak ediyor! Kur nedir? Kur savaşı nasıl yapılır?

Kur alış ve satış kuru olmak üzere iki çeşittir. Alış kuru; efektif (elde bulunan nakit) ve döviz alış işlemlerinde uygulanan kur türüdür. TL karşılığında alınan dövizler alış kuruna örnek verilebilir. Satış kuru da döviz ve efektif (elde bulunan nakit) satışında kullanılır. Dövizler karşılığında TL ya da farklı bir para birimi almak ise satış kuru olarak tanımlanabilir. Ülkemizde kur 3 farklı yöntemle uygulanmaktadır. İlki Türkiye Merkez Bankası ‘nın belirlediği kurlar, ikincisi bankalar ile özel finans kuruluşları tarafından öngörülen kurlar,  sonuncusu da serbest piyasa kurlarıdır.

KUR SAVAŞI NEDİR?

 Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega tarafından gündeme getirilen kur savaşı;  ülkelerin rekabet avantajı sağlamak maksadıyla kendi paralarının değerini diğer ülke para birimleri karşısında düşük tutmasına denir. Kurların düşmesi;  o ülkenin ihracat ürünlerinin reel fiyatlarının da düşmesi demektir. Bu nokta da ise ithalat pahalı bir hal alır. Böylelikle de iç ve dış talebin çoğalması, istihdam artışı, yerli endüstride gelişmeler yaşanabilir. Fakat ithalat ürünlerinde meydana gelen fiyat artışı da kişilerin alım gücünü zorlaştırabilir.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:11
  1. Kur
  2. Dolar

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