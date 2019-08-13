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Herkes bayram kutlarken onlar evine ekmek götürme mücadelesi veriyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıllardır bayramlarda üç gün boyunca adetlerden dolayı işleri açık olmazken, son yıllarda şehrin büyümesiyle, ilçede işsizlik durumu yaşan gençler, evine ekmek götürmek için bayramın ilk gününden beri çarşı merkezinde semaverde çay ile dürüm satarak evlerine bakma mücadelesi veriyor.

13 Ağustos 2019 Salı 09:11
Herkes bayram kutlarken onlar evine ekmek götürme mücadelesi veriyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıllardır bayramlarda üç gün boyunca adetlerden dolayı işleri açık olmazken, son yıllarda şehrin büyümesiyle, ilçede işsizlik durumu yaşan gençler, evine ekmek götürmek için bayramın ilk gününden beri çarşı merkezinde semaverde çay ile dürüm satarak evlerine bakma mücadelesi veriyor.


Yüksekova ilçesinde, son dönemlerde iş imkânlarını kendilerince oluşturan gençler, bayramın ilk gününden bu yana evlerine ekmek götürebilmek için kendilerine çarşı merkezinde tezgah açarak çay ve dürüm satıyor. Çarşı merkezinde değişik noktalarda satış yapan gençler, evlerine bakma mücadelesi veriyor.


Çay satarak evine bakan Yakup Renda, "Bugün bayramın ikinci günü, birinci günden beri çalışıyoruz. Herkes bayram kutlarken, herkes eğlenirken herkes eş ve dost, akraba evlerine ziyaret edip bayram kutlarken biz ilk günden beri işin başındayız. Biz de mecbur olmasaydık çalışmazdık. Biz de şimdi gezmek, tatil yapmak isterdik. Tek başkalarına muhtaç olmamak için çay satarak evimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.


"İşportacılık herkesin kaderi değildir" diyen İdris Aykut ise "Kurban Bayramı’nın arifesindeyiz, ikinci günündeyiz. Tabii ki gönül isterdi şimdi evde olmayı, çocuklarımızın yanında olmayı. Maddi imkanlar belirlidir. Mecburen çalışmak zorundayız. Evimizi geçindirmek için iş yapmak zorundayız. İşportacılık herkesin kaderi değildir ama mecburen bu işi yapmak zorundayız. Onun için ne kadar zorda olsa evimize ekmek götürmek için, helal para kazanmak için semaverde çay hazırlayarak satışını yapıyoruz. Yetkililerden istediğimiz şu ki büyük yatırımlar yapması, pırıl pırıl gençlere sahip çıkması. Çünkü gençlerimiz kimselere muhtaç olmamak için her gün ve ondan öte bayramın ilk gününden beri sırf evlerine bakmak için günlük 25 ve 30 TL karşılığında çay satarak geçim sağlıyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:11
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