Herkes aynı hatayı yapıyor! Çayı bu şekilde içenler dikkat

Çay sabah akşam ülkemizde, sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerin başında geliyor. Günde 5 bardaktan fazla çay içenlerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise çaya atılan şeker geliyor. Özellikle çaya atılan şeker sebebiyle birçok insan fazla kilolarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Peki çaya fazla şeker atmanın ne gibi zararları var? Uzmanlar çay tiryakilerini sağlıklarının bozulmaması için uyarıyor.

Günde 5 bardaktan fazla çay içenler dikkat! Çaya iki şekerden fazla atıyorsanız...

Beslenme uzmanları çay tiryakilerini uyarıyor. Farkında olmadan yapılan bu hata sağlığa büyük ölçüde zarar veriyor. Gün içerisinde sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen çaya 2 küp şeker atılırsa bu durum her bir çayda fazladan 22 kalori alınması anlamına geliyor. İnsanlar fazladan 7200 kalori aldıkları zaman 1 kilo almış oluyor. Bu da kişilerin 328 adet çay içtiklerinde yaklaşık olarak 1 kilo alacaklarını gösteriyor. Gün içerisinde beş bardak çay içen vatandaşlar 2 ay, 10 bardak çay içen kişiler 1 ayda bu kiloyu alıyorlar. Uzun vadede düşünüldüğü takdirde oldukça yüksek bir miktar olduğundan çaya şeker katılmasının bırakılması ve bu şekilde kullanıma alışılması gerekiyor. Uzmanlar, bir bardak çayın, ortalama 5 gram kabul edilen 2 küp şeker yerine iki kuru üzümle içilmesini öneriyor.

Çayı şekersiz içmek zararlı mı?

- Şekersiz çayın diş yüzeyinde bakterilerin çoğalmasını engeller ve tükürükteki enfeksiyonlu hücrelerin sayısını azaltır

- Çayın içerisindeki antioksidan vücudu güçlendirir. Böylece şekersiz tüketilen çay kanser hücrelerinin adeta yok eder.

- Kemik ve diş sağlığı için etkili olan siyah çayın tam faydasını elde etmek için şekersiz tüketilmelidir.

- Gün içerisinde şekersiz tüketilen çay vücudun su dengesini korur.

Kuru üzümle çay içmek sağlıklı mı?

Çayı şekersiz içemeyenler için kuru üzümü öneren Beslenme uzmanı, “Bir bardak çay, 2 tane kuru üzümle içilebilir. 15 kuru üzümün bir meyve yerine geçtiğini düşünürsek, hem şekerden daha sağlıklı hem de 50-75 kalori arasında. Ufak tefek atıştırmalar ve şeker 'boş enerji kaynağı'dır. Besin değeri ve besleyiciliği olmayıp, yüksek ve saf enerji içeren, uzun vadede sağlık riskleri oluşturabilecek ufak atıştırmalıklar, tüketilirken farkına varılmayan gıdalardır. Mesela hazır meyve suları, dondurma, aromalı kahveler gibi. Ve farkına varmadan fazla kiloya neden olur." ifadelerinde bulundu

Çayı esmer şekerle içmek faydalı mı?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Görük esmer şekerin rafine olan beyaz şekerin ön işlemlerden geçirilerek saf hale getirilmesi ve bir miktar şeker kamışı melasıyla karıştırılması yoluyla elde edildiğini söyledi. Ancak esmer şekerin de beyaz şeker gibi basit şeker olduğuna dikkati çeker Görük, "Esmerleştirme işlemi şeker rafine edildikten sonra yapıldığı için esmer şekere 'daha az işlem görmüş, daha doğal' demek doğru değildir. Esmer şeker de doğal değil. Rafine şekere oranla besin değeri açısından daha zengin fakat kalori bakımından beyaz şekerden bir farkı yok" dedi.

Günde kaç bardak çay içilmeli?

Siyah çayın içinde buluna teanin amino asidi beyinde elektriksel aktiviteyi hızlandırarak uyarıcı etki göstermekte ve dikkatin güçlü kalmasını sağlamaktadır. Çayda bulunan kafein ise beyinde bilgi işleme ve oluşan probleme karşı hızlı ve olumlu yanıt oluşturma yeteneğinin vücutta oluşturması açısından günde 6 bardak kadar çay ile alınması hem uyanık kalmanızı hem de dikkatinizin maksimumda kalmasını sağlamaktadır.