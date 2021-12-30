Herkes altın ve dolar derken Murat Akan'dan çok kritik uyarı: Paranız varsa hemen bundan alın

Araştırmacı yazar Murat Akan, küreselcilerin dünyanın birçok yerinde toprak arazisi satın aldığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Büyük bir kıtlık krizini yaşatacaklarını söyleyen Murat Akan, "Elinizde hiç toprağınız yoksa imkanınız da varsa arazi alın" dedi.

Kişisel Youtube kanalında konuşan Murat Akan, "Elinizde toprağınız varsa ihtiyacınız yoksa sakın satmayın. Elinizde hiç toprağınız yoksa imkanınız da varsa arazi alın. Altınlarınızı bozdurmayın. Burada yatırım tavsiyesi yapmıyorum ama küreselciler bir şeyi bekliyor. Küresel çöküşün simülasyonunu yapıyorlar. Önümüzdeki yıllarda bir kıtlık bekliyorlar. Bu sahte cennet Metaverse'i oluşturan kişi gidip Havai’de tarım arazisi aldı. İnsanların bilinçli olması lazım. Zuckenberg, tarım arazi çalışmaları yapıyor. Tüm küreselciler elindeki tüm sermayeyi arazilere yatırmaya başladılar. Bu yüzden sakın satmayın. Bill Gates de aynı şekilde bunu yapıyor. John Mallan, Jef Bezos aynı yatırımları yapıyorlar. Dijital alemde size pazarlanan oyunlara sakın gelmeyin. Gümüş, altın ve toprak, söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.