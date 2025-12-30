Herkes akın akın gidiyor: Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi, 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Son dönemde imzalanan ikili anlaşmalar sayesinde Türk vatandaşları, ön vize başvurusu yapmadan iki ülkeye daha vizesiz giriş hakkı elde etti. Böylece vizesiz, sınırda vizeli ya da yalnızca kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülke sayısı önemli ölçüde arttı.

Hem pasaportla hem de bazı ülkelerde yeni tip çipli kimlik kartıyla giriş imkânı sunan bu uygulamalar, yurt dışı seyahatlerini daha erişilebilir hale getiriyor. Özellikle kısa süreli tatil ve turistik geziler için vize sürecini ortadan kaldıran bu ülkeler, Türk vatandaşlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler öne çıkıyor

2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının yalnızca kimlik kartıyla vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Ukrayna yer alıyor. Bosna Hersek’in de kısa süre içinde kimlikle seyahat edilebilen ülkeler arasına eklenmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ’ın Türk vatandaşlarına vizesiz giriş uygulamasını yeniden başlatması da gündemde. Uygulamanın kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ayrıca Sırbistan da Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıyan ülkeler arasında bulunuyor.

Pasaportla vizesiz gidilen ülkelerin sayısı dikkat çekiyor

Kimlikle seyahatin mümkün olmadığı ancak pasaportla vizesiz veya sınırda vizeyle giriş yapılabilen ülkelerin sayısı da oldukça geniş. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika kıtasına kadar uzanan bu liste; tatil, iş ve turistik seyahatler için önemli avantaj sağlıyor.

Güney Amerika ülkeleri, Asya-Pasifik destinasyonları ve Karayipler başta olmak üzere birçok ülke, Türk vatandaşlarına 30 ila 180 gün arasında değişen sürelerle vizesiz konaklama imkânı sunuyor. Bazı ülkelerde ise sınır kapısında vize veya ücretsiz giriş belgesi uygulanıyor.

Uzmanlar, seyahat planı yapmadan önce ülkelerin güncel vize süreleri, pasaport geçerlilik şartları ve giriş koşullarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Güncellenen vizesiz seyahat listesi, 2025 yılında yurt dışı planı yapanlar için önemli bir yol haritası sunuyor.

Kimlikle vizesiz gidilen ülkeler 2025

Türk vatandaşları aşağıdaki ülkelere yeni tip çipli kimlik kartı ile, pasaport olmadan seyahat edebiliyor:

•Azerbaycan – 90 gün

•Gürcistan – 1 yıl

•Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Süresiz

•Moldova – 180 gün içinde 90 gün

•Ukrayna – 180 gün içinde 90 gün

•Bosna Hersek – 180 gün içinde 90 gün (kimlikle giriş için uygulamanın başlaması bekleniyor)

Pasaportla vizesiz gidilen ülkeler

Aşağıdaki ülkelere ön vize almadan, yalnızca pasaportla giriş yapılabiliyor:

Avrupa

•Arnavutluk – 90 gün

•Andorra – 90 gün (Schengen geçişi gerekir)

•Belarus – 30 gün

•Kosova – 180 gün içinde 90 gün

•Kuzey Makedonya – 90 gün

•Sırbistan – 180 gün içinde 90 gün

•Karadağ – Vizesiz uygulamanın yeniden başlaması bekleniyor

Orta Doğu & Asya

•İran – 90 gün

•Japonya – 90 gün

•Güney Kore – 90 gün

•Malezya – 90 gün

•Singapur – 30 gün

•Tayland – 30 gün

•Katar – 180 gün içinde 90 gün

•Özbekistan – 30 gün

•Kırgızistan – 180 gün içinde 90 gün

•Moğolistan – 30 gün

Afrika

•Fas – 90 gün

•Güney Afrika – 30 gün

•Mauritius – 180 gün içinde 90 gün

•Seyşeller – 90 gün

•Svaziland (Eswatini) – 30 gün

•Tanzanya – 90 gün

Amerika Kıtası

•Arjantin – 90 gün

•Brezilya – 90 gün

•Şili – 90 gün

•Kolombiya – 90 gün

•Peru – 180 gün içinde 90 gün

•Venezuela – 90 gün

•Panama – 180 gün

•Paraguay – 180 gün içinde 90 gün

•Ekvador – 90 gün

Karayipler & Okyanusya

•Bahamalar – 240 gün

•Barbados – 180 gün

•Dominik Cumhuriyeti – 30 gün (turist kartı şart)

•Dominika – 21 gün

•Saint Lucia – 42 gün

•Saint Kitts ve Nevis – 180 gün içinde 90 gün

•Antigua ve Barbuda – 180 gün

•Fiji – 90 gün

•Maldivler – Sınırda 30 gün ücretsiz vize

Sınırda vize / kapıda vize uygulanan ülkeler

•Kuveyt – Kapıda ücretsiz vize

•Sri Lanka – Sınırda 30 gün

•Nepal – Sınırda vize

•Madagaskar – Sınırda vize

•Doğu Timor – Sınırda 30 gün

•Togo – Sınır kapılarında vize

Vizesiz giriş süresi, pasaport geçerlilik şartı ve dönüş bileti zorunluluğu ülkeden ülkeye değişebilir. Seyahatten önce Dışişleri Bakanlığı’nın güncel duyurularının kontrol edilmesi önerilir.