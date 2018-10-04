Hergele’den Kemal’i terletecek 10 soru!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, "Sürekli 10 soru soran Kemal Kılıçdaroğlu’na benden de 10 soru" başlığını verdiği bugünkü yazısında "muhalefet yöntemini" eleştirdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 10 soru yöneltti.

"Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?"

Coşkun, Kılıçdaroğlu'nun "Dokuz seçimdir her girdiği seçimde yenilmiş bir liderin artık çekilme zamanı gelmemiş midir?" sorusuna cevap veremediğini hatırlatarak "Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?" diye yazdı.

İşte Hakan’ın yazısından o bölüm;

SORU BİR: Her gün 10 soru... Her gün 10 soru... Nereye kadar Kemal Bey, nereye kadar?

SORU İKİ: Soru sorarak muhalefet yapmak sizce de çok kolay, hayli acısız ve gayet zararsız bir muhalefet değil mi?

SORU ÜÇ: “Sevgili Erdoğan” falan diye başlayan sorularınızın, en hızlı CHP’liler için bile artık hiçbir heyecan uyandırmadığını görmüyor musunuz?

SORU DÖRT: Fazla soru sormak, soru sormayı ucuzlatmaz mı?

SORU BEŞ: Sorusu cevaplanmaya değer bulunmayan biri durumuna düşmektense... Hiç soru sormamak daha iyi değil midir?

SORU ALTI: “Sürekli 10 soru sor, en etkili muhalefet budur” diye biri size akıl mı verdi, yoksa yöntem yüzde yüz size mi ait?

SORU YEDİ: “Dokuz seçimdir her girdiği seçimde yenilmiş bir liderin artık çekilme zamanı gelmemiş midir?” sorusunu doğru dürüst cevaplamamış bir liderin sorduğu ve soracağı soruları kim dikkate alır?

SORU SEKİZ: Biz sıkıldık sizin soru sormanızdan... Siz kendinizden sıkılmıyor musunuz?

SORU DOKUZ: Milletin sizden asla cevaplamaya tenezzül edilmeyecek sorular sormanızı istediğini nereden çıkardınız?

SORU ON: Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?

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