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Herbalist Araştırmacı İbrahim Gökçek, yeniakit.com.tr'de soruları cevapladı

Ünlü Herbalist Araştırmacı Yazar İbrahim Gökçek, yeniakit.com.tr canlı yayına konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 21:46:00 - 2020-05-03 22:38:09
Herbalist Araştırmacı İbrahim Gökçek, yeniakit.com.tr'de soruları cevapladı

Ünlü Herbalist Araştırmacı Yazar İbrahim Gökçek, yeniakit.com.tr canlı yayına konuk oldu.

Gökçek, Gazeteci Mehmet Özmen'in koronavirüse karşı doğru beslenme yöntemleriyle ilgili sorularını cevaplıyor. 

Koronavirüs salgınından birçok hastalık hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Gökçek, 50 yıl önce insanların böyle ağır hastalıklarla yüz yüze gelmediğini belirtelerek nedenini sağlıksız beslenme olduğunu söyledi. 

İşte canlı yayının tamamı:

 

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