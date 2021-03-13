  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Herat'taki saldırını bilançosu ortaya çıktı!
Dünya

Herat'taki saldırını bilançosu ortaya çıktı!

Afganistan'ın Herat vilayetinde polis karakoluna yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin resmi açıklamaya göre, 6 sivil ve bir polis yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 22:30:00 -
Herat'taki saldırını bilançosu ortaya çıktı!

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde gece saatlerinde polis karakolu yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Herat Valisi Sayed Abdul Wahid Qatali tarafından saldırıya ilişkin yapılan resmi açıklama ile saldırının bilançosu netleşti.

Qatali tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 3’ü çocuk ve 1’i polis olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 8’inin çocuk, 8’inin de polis olduğu kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki 15 evin ve dükkanların hasar gördüğünü aktaran Vali Qatali, enkaz altında mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, yerel yetkililer Taliban'ı suçladı. Ülkede yıllardır devam eden şiddetin sonlandırılması kapsamında Afganistan hükümeti ve Taliban heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlatılan görüşmeler devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye
Teknoloji

Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" ve "Su-57" teklifi: Görüşmelere hazırız

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rusya'nın Türkiye ile Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını..
Putin'den Karabağ hamlesi
Siyaset

Putin'den Karabağ hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki ateşkes konusunu görüşmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbak..
İsmail Demir duyurdu!
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu! "HÜRKUŞ" için geri sayım başladı

HÜRKUŞ Askeri Eğitim Uçağı hakkından önemli açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bazı tasarım değişiklikleriyle yen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay