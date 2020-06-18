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Kültür - Sanat

Herakles büstünün yer aldığı yüzük taşı gün yüzüne çıktı

Patara Antik Kenti’ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında bulunan antik yüzük taşı, üzerindeki çamurdan temizlenerek gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:41:20 -
Herakles büstünün yer aldığı yüzük taşı gün yüzüne çıktı

Patara Antik Kenti’ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında bulunan antik yüzük taşı, üzerindeki çamurdan temizlenerek gün yüzüne çıktı.


2020’nin ’Patara Yılı’ ilan edilmesinin ardından Antalya’nım Kaş ilçesinde yer alan Patara Antik Kenti’ndeki çalışmalar, aralıksız sürdürülüyor. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988’de başlatılan, 1999’dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında yapılan Patara Antik Tiyatrosu sondaj çalışmalarında, 1.3 santim çapında yüzük taşı bulundu.


Üzerinde, mitolojide ’tanrılar tanrısı’ Zeus’un oğlu, ’kuvvet tanrısı’ olarak bilinen Herakles’in büstünün olduğu yüzük taşı, çamurdan arındırılarak, temizlendi. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yüzüğün temizlenmiş halini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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