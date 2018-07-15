0553 313 94 23

Her zaman hazırız

Asker üniforması giymiş FETÖ’cü hainlerin, 15 Temmuz akşamı giriştiği darbe teşebbüsünde kurşunların hedefi olan gazilerimiz Akit’e konuştu.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:01
Her zaman hazırız

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

15 Temmuz Gazisi Enes Babacan, “Hainler elbette hak ettikleri cezaları alıyor. Şehit aileleri ve gaziler mahkeme koridorlarında karşılaşınca sanki anne baba ya da kardeşlerimizle karşılaşmış gibi hissediyoruz. Biz kader ortağıyız” şeklinde konuştu.

DARBECİLERE GEÇİT VERMEYİZ

Cebrail Öngüç ise, “Başkan Erdoğan’ın sokaklara çıkın çağrısından sonra biz meydanlara indik. Ülkemiz ve milletimiz için direniş gösterdik. Bugün yine olsa yine sokaklara çıkar. Mücadelemizi veririz. Darbecilere ve dış mihraklara geçit vermeyiz” diye konuştu.

DİNİMİZ VE VATANIMIZ İÇİN

İsmet Erdoğan da, “O gün aleni bir şekilde bir ülkeyi işgal girişimiydi. Rabbimin izni ile buna engel olduk. Milletimizi ve bizleri vesile kıldı. Bugün yine aynı şey olsa yine yaparım. Elimden ne geliyorsa gözümü kırpmam yaparım. Önce dinimiz, sonra vatanım ve bayrağım için kanımızın son damlasına kadar yaparım” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:01
  1. 15 Temmuz Gazisi Enes Babacan
  2. Cebrail Öngüç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye: AB'ye dava açın!
    1. Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye:..
    2. Köylüler korkudan tarlaya giremiyor!
    3. Aydın'da serinlemek için girdiği..
    4. Konya'da korkudan tarlanın içine..
    5. Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1..
    6. Başkentte duygu dolu anlar!
    7. 1500 metrede 48 derece jeotermal su..
    8. Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi
    9. Şeker üretiminin tarihine ışık tutuyor
    10. Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında..
    11. Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    12. 15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok
    13. Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası..
    14. Bakan Varank'tan 15 Temmuz açıklaması!..
    15. Darbecilerin 'kafasına sıkılsın'..
    16. Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet
    17. BOREN'in görev, yetki ve..
    18. Yerli insansız savaş uçağı 2023’te..
    19. Rize’de hortum panikletti
    20. Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri