Her zaman hazırız

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

15 Temmuz Gazisi Enes Babacan, “Hainler elbette hak ettikleri cezaları alıyor. Şehit aileleri ve gaziler mahkeme koridorlarında karşılaşınca sanki anne baba ya da kardeşlerimizle karşılaşmış gibi hissediyoruz. Biz kader ortağıyız” şeklinde konuştu.

DARBECİLERE GEÇİT VERMEYİZ

Cebrail Öngüç ise, “Başkan Erdoğan’ın sokaklara çıkın çağrısından sonra biz meydanlara indik. Ülkemiz ve milletimiz için direniş gösterdik. Bugün yine olsa yine sokaklara çıkar. Mücadelemizi veririz. Darbecilere ve dış mihraklara geçit vermeyiz” diye konuştu.

DİNİMİZ VE VATANIMIZ İÇİN

İsmet Erdoğan da, “O gün aleni bir şekilde bir ülkeyi işgal girişimiydi. Rabbimin izni ile buna engel olduk. Milletimizi ve bizleri vesile kıldı. Bugün yine aynı şey olsa yine yaparım. Elimden ne geliyorsa gözümü kırpmam yaparım. Önce dinimiz, sonra vatanım ve bayrağım için kanımızın son damlasına kadar yaparım” dedi.