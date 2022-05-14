Her yıl 2.5 milyon kamyon gıda çöpe gidiyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toprak, gıda ve doğal şekeri koruyarak geleceğe sahip çıkacağız. Bunun yanı sıra emekçileri de sahipsiz bırakmayacağız. Emekçi olmadan üretim olmaz. Yüzde 70 gibi ciddi boyutlara ulaşan enflasyona karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız” diye konuştu.

“3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız”diyen Bilgin, “Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Emekçi, çalışan, işçi ve emeklilerin endişe etmemesini istiyorum. Emeğimizi, emeklilerimizi, insanımızın geleceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim” dedi.

“Türkiye’de yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor”

“İnsanlık için önce iyi insanlar yetiştirmeliyiz” diyen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise, “Gelecek; kapının arkasında değil, yanı başımızda ve şu anda tasarım aşamasında. Eğer bizler gelecekte var olmak istiyorsak, tarım ve gıdanın geleceğine katkı sunmak zorundayız. Geçmişi değil ama geleceği değiştirebilir, iyileştirebiliriz. ‘Gıda egemenliği, kendi kendine yetebilme’ hedefleri artık tarım ve gıdanın milli bir mesele olduğu gerçeğini iyice ortaya koyuyor. Son 5 yıla bakıldığında, Türkiye’de yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf edilmiş. Bir kamyonun 10 ton çöp taşıdığını hesaba katarsak, yılda 2.5 milyon kamyondan fazla gıda çöpe atılıyor. Ekmek israfı ise korkunç boyutlarda. Türkiye’de her gün 5 milyondan fazla ekmek israf ediliyor. Sağdan çarpın, soldan çarpın nereden çarparsanız çarpın, toplayın, bölün, çıkarın karşımıza korkunç parasal rakamlar çıkıyor” şeklinde konuştu.