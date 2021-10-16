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Kadın - Aile Her yıl 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor
Kadın - Aile

Her yıl 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor

Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:04:00 -
Her yıl 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor

Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır.

Medicana açıklamasına göre, Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılında, meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla, ekim ayını “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirledi. Ayrıca 15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü”, 26 Ekim ise meme kanserini temsil eden “Pembe Kurdele Takma Günü” olarak tanımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi klinik sorumlusu Prof. Dr. Evrim Metcalfe, kadınların fazla kilolu olmaktan sakınmaları gerektiğini belirtti.

Metcalfe, yeterli fiziksel aktivitede bulunmanın yanı sıra, alkol ve sigaradan kaçınmanın da meme kanserinden korunmada önemini vurgulayarak, 12 yaşından önce adet görmenin ve 55 yaşından daha geç menopoza girmenin de meme kanseri riskini arttırdığını ifade etti.

Ailede birinci derece yakınlarda meme kanseri öyküsünün olması, bazı kalıtsal genleri taşımak daha önce meme kanserine yakalanmış olmak gibi değiştirilemez faktörlere sahip kadınların meme kanseri tarama programlarından faydalanmak üzere, en yakın sağlık kuruluşundan danışmanlık almalarının gerekliliğini belirten Metcalfe, “Her 100 kadına karşılık, bir erkek bireyde de meme kanseri görülmektedir. Bu nedenle erkeklerin de bu konuda farkındalığını arttırmak gerekmektedir,” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Evrim Metcalfe, memede ağrısız, zamanla büyüyen kitle, meme ucunda çekilme, tek taraflı meme ucundan akıntı, koltuk altında ele gelen kitle, meme cildinde portakal kabuğu görünümü, bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, meme veya meme ucunda ağrı varlığının meme kanserinin en sık belirtileri olduğuna dikkati çekti.

 

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