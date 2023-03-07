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Yaşam

Her yerde işin uzmanları aranıyor | Depremden sonra bu uygulamaya ilgi arttı!

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde riskinden kaygılananlar ise evlerinde güçlendirme çalışmaları yaptırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 09:59:00 -

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında yer alan Adana’da vatandaşlar, kolon bakımı yaptırmaya başladı. Özellikle kolon içindeki demirleri paslanan vatandaşlar uzmanlara ulaşıp, bu durumun durdurulması için işlem başlattı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 11 il ağır hasar aldı. Bunlardan biri olan Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. 200 bina ise ağır hasar aldığı için yıkımı bekleniyor. Deprem bu kadar ağır hasar verince özellikle apartmanda yaşayanlar kolonlarını kontrol edip bakım yaptırmaya başladı. İnşaat kimyasalları firmalarıyla anlaşan vatandaşlar kolonlarında meydana gelen demir paslanmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptırıyor. Bu kapsamda depremin en fazla zarara uğrattığı Huzurevleri Mahallesi'nde de vatandaşlar apartmanlarını depreme daha dayanıklı hale getiriyor. İnşaat Kimyasalları Uzmanı Ufuk Seyhan Daşkın, depremden sonra vatandaşlardan çok büyük bir talep geldiğini belirterek, “Yaptığımız işlem kesinlikle kolon güçlendirmesi değildir. İşlem yaptığımız binadaki kolonlar depremden dolayı zarar gören bir kolon değildir. Fakat nem ve sudan kaynaklı pas oluşumu tespit edilmiştir. Bu oluşum binanın güç kaybetmesine en büyük etkendir. Kolondaki demirde oluşan pası önlemek adına, dışa vurmuş demirlerin pasını temizleyerek, pas önleyici ürünler ile demirleri kapladıktan sonra 6 saat kürlenme süresi esas alınarak, betondan daha dayanıklı basınç dayanımı yüksek yapısal tamir harçları ile tamirat işlemini sonlandırıyoruz” dedi.

Daşkın, bu işlemin yapımı bitmiş kullanımda olan binalar için geçerli olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu işlem yapıldığında demirdeki incelmeler önlenmiş olacak. Bu da herhangi bir depremde binanın kolonlarının zarar görmesinin önüne geçecek. Çünkü pas önlenmediği zaman demir sürekli incelerek asıl görevini yerine getiremez duruma geliyor. Bizim yaptığımız işlem bu paslanmanın önüne geçiyor.”

 
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