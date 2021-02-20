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Yerel Her yerde aranıyordu! Kayıp genç kızın cesedi ormanda bu halde bulundu
Yerel

Her yerde aranıyordu! Kayıp genç kızın cesedi ormanda bu halde bulundu

15 Şubat'ta İzmir'in Menderes ilçesinde kaybolan Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi, ormanlık alanda bir battaniyeye sarılı halde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, genç kızın bir araca bindiğini tespit etti. Araç sahibi T.Ö.İ gözaltına alınırken cinayeti itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 13:51:00 -
Her yerde aranıyordu! Kayıp genç kızın cesedi ormanda bu halde bulundu

Atatürk Mahallesi, Yaren Tepe mevkisinde dün akşam saatlerinde bir orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kınacı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Kınacı'nın 12 Şubat günü Konak ilçesindeki evinden çıkıp Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde yaşayan erkek arkadaşı R.S.'nin yanına gittiğini belirledi. İfadesine başvurulan R.S., tartıştığı Kınacı'yı yanından ayrıldıktan sonra görmediğini söyledi.

Güvenlik kameraları yakalattı 

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu saptandı. Jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi.

Cinayet itirafı

T.Ö.İ.'nin polisteki sorgusunda önceden tanımadığı Kınacı ile parkta tanıştığını, otomobille Ürkmez Barajı mevkisine gittiklerini anlatarak, "Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp, Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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