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Her yerde aranıyordu, gerçek ortaya çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ayşe Gül Y.'nin (28), eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği ortaya çıktı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
Her yerde aranıyordu, gerçek ortaya çıktı!

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Ayşe Gül Y., pazartesi günü, 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, Muğla merkezde oturan bir akrabasının düğününe gitmek için evinden ayrıldı. Eşinin telefonuna ulaşamayan, en son düğünde görüldüğünü öğrenen Ali Y., Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ali Y. ise Facebook hesabından, eşi ve çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, görenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

Güvenlik güçleri ve yakınlarının aradığı Ayşe Gül Y., kayıp olduğu yönündeki haberler üzerine, bulunduğu ildeki polis merkezine giderek, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı için evini çocuklarıyla birlikte terk ettiğini, boşanmak istediğini söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayşe Gül Y. ve çocuklarına sahip çıkıldığı, kadın sığınma evine yerleştirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
  1. Bodrum
  2. Muğla
  3. şiddetli geçimsizlik
  4. Eşi kayıp ilanı verdi
  5. her yerde aranıyordu
  6. gerçek çok farklı çıktı

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