Her yerde aranıyordu... Feci halde bulundu
Yerel

Her yerde aranıyordu... Feci halde bulundu

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Her yerde aranıyordu... Feci halde bulundu

Antalya'da 3 gün önce kaybolan ve ailesinin gece 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunduğu 93 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'ın cesedi evine 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Gündoğmuş Güneyyaka Mahallesinde ikamet eden 93 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'ın ailesinin gece 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunmasının ardından yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, 1 Komando Bölüğü, İz Takip Köpek Timi ve JAK Timleri olmak üzere 40 personel ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, yaşlı adamın cansız bedeni ikametine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda stabilize yolda bulundu.

Olay yeri inceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Abdurrahman Altıntaş'ın Güneyyaka Mahallesindeki evinde engelli kızıyla birlikte yaşadığı, son olarak Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında evine 5-6 kilometre mesafedeki tarlasında yağmur nedeniyle toplanan suları boşaltırken görüldüğü, engelli kızının ise eve gelmeyince Antalya'ya doktora gittiğini düşündüğü, dün eve gelen bir yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda Antalya'ya gitmediğinin öğrenilmesi üzerine kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

