0553 313 94 23

Her yerde aranıyordu, evindeki gizli bölmede enselendi

Kayseri'de 8 ayrı suçtan yakalama kararı ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi kadın, evine yapılan baskında saklandığı gizli bölmede yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:44
Her yerde aranıyordu, evindeki gizli bölmede enselendi

Kayseri'de 8 ayrı suçtan yakalama kararı ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, ikametinde gizlenmek için tavan arasına yaptığı özel bölmede kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince toplam 8 suçtan yakalama kararı ve hakkında kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 49 yaşındaki F.Ç.'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.,

F.Ç.'nin Yunus Emre Mahallesi Ekinci Sokak üzerindeki ikametine arama kararı ile operasyon düzenleyen ekipler, evde şahsı bulamadı. Yapılan detaylı aramada mutfak kısmında tavan arasına yapılmış özel bölmeyi fark eden polis ekipleri; F.Ç.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. F.Ç.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından F.Ç., cezaevine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:44
  1. Kayseri
  2. Aranan hükümlü
  3. Operasyon
  4. gizli bölmede yakalandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı mı? İşte cevabı...
    1. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    2. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    3. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    4. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    5. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    6. Elektrikte de hedef yerli ve..
    7. Trabzonspor’da kritik hafta
    8. Palandöken: “Çırakların staj süresi..
    9. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    10. Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze..
    11. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    12. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    13. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    14. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    15. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    16. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    17. "Muhasebeciler, devlet ile vatandaş..
    18. Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da..
    19. Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent..
    20. (Özel) Antalya’da turistler..
    21. Bursa’da narkotik operasyonu: 21..
    22. Gürsu’dan Çalı’ya raylı ulaşım nefes..
    23. Sponsor yok başarı çok
    24. Büyüme rakamları açıklandı (2)
    25. Büyükşehir adayı Yılmaz, Marmara..
    26. Nazkent 6. Etap Toplu Konutları..
    27. Dondurulmuş gıda maddeleri ne derece..
    28. Aydın’da deniz sezonu başladı
    29. Çiftçiler Tarım Fuarına akın etti
    30. Araçların camlarını kırarak teyplerini..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!