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Gündem ‘Her yasal hak helal değildir ve olamaz’ Alev Alatlı örnekleriyle açıklamıştı
Gündem

‘Her yasal hak helal değildir ve olamaz’ Alev Alatlı örnekleriyle açıklamıştı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 15:04:00 - 2024-02-02 15:08:15

2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde konuşma yapan ve vefat haberini bugün aldığımız yazar Alev Alatlı’nın önemli açıklamaları tekrar gündem oldu.

Vefat haberini bugün aldığımız yazar Alev Alatlı’nın 2014 yılında ödül töreninde yaptığı konuşma gündem oldu. Alatlı, "Aslolan, hakkın helal edilmesi olmalıydı. Helalleşmek olmalıydı. Helalleşmek, mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıydı. Çünkü, her yasal hak, helâl değildir" dedi.

Alev Alatlı kimdir?

Alev Alatlı, 1944 senesinde İzmir’de doğdu.

İlkokula Ankara’da başlayan Alev Alatlı, babasının mesleğinden dolayı eğitimini ülkenin çeşitli yerlerinde devam ettirdi. Ortaokuldan sonra babasının askeri ataşe olarak görev yaptığı Tokyo’ya gitti ve liseyi burada okudu.

Daha sonra Türkiye’ye dönen Alatlı, ODTÜ’de Ekonomi& İstatistik okudu. Ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Vanderbilt University’den aldı.

Bundan sonra felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora çalışmalarını Dartmouth College’da sürdürdü.
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İlahiyat konusunda, aynı zamanda düşünce ve medeniyet konularında yoğunlaştı. 1974’te Türkiye’ye geri döndü.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı’nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde “Bizim English” dergisini çıkardı. Sonraları Türk Yazarlar Kooperatifi’nde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 senesinde Tunus’ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından “Özgürlük Madalyası” ile onurlandırılmıştır.

“Aydınlanma Değil, Merhamet!” isimli romanıyla 2006 senesinde Moskova’da Mikhail A. Sholoklov 100. Yıl Roman Ödülü’nü kazanmıştır.

25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden “Fahri Doktora” unvanı almıştır.

ROMANLARI:

Yaseminler Tüter mi Hala, İşkenceci, Kadere Karşı Koy A.Ş.

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