  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Her türlü şiddetin kaynağı alkol
Gündem

Her türlü şiddetin kaynağı alkol

Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan kadına şiddet olaylarının temelinde, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı yatıyor. Bar, meyhane, pavyon ve daha birçok edebe mugayir mekanın müdavimleri ya şiddetin faili ya da mağduru oluyor. Araştırmalara göre cinayetlerin yüzde 85’i, kadına şiddet vakalarının yüzde 70’i, tecavüz olaylarının ise yüzde 50’si alkol kaynaklı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:01:00 -
Her türlü şiddetin kaynağı alkol

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Kadına şiddet olaylarını gerçekleştiren faillerin profilleri ve yaşam tarzları incelendiğinde, alkolün meydana getirdiği tehlike bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Alkolle bütünleşmiş yaşamlar ve içkinin su niyetine tüketildiği mekanların bağımlısı olan kişiler, kontrol kaybının verdiği etkiyle şiddet terörü estirebiliyor. Bilimsel istatistiklere yansıyan veriler de cinayetlerin yüzde 85’inin ve kadına şiddet içeren vakaların yüzde 70’inin alkollü kişiler tarafından işlendiğini gözler önüne seriyor.   

Konu hakkında Akit’e konuşan STK temsilcileri de alkolle mücadele etmeden şiddet olaylarının son bulmasının mümkün olmadığını kaydediyor.

Mücadele edilmeli

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün kadına karşı şiddetle mücadele eden dernekler, hareketler, özellikle bazı feminist dernekler bir şeyi nedense ıskalıyor. Bugün genel olarak cinayetlerin, saldırıların, tecavüzlerin büyük kısmı alkol ve madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı. Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğini söyleyen kim var ise bu bahsettiğimiz alanlarla mücadele ederek işe başlamalı. Bunlara değinmeden sadece ‘kadına karşı şiddet’ diyorsa, doğru adım atmıyordur. Kadına karşı şiddeti önlemek istiyor isek, kendi değerlerimize sıkıca sarılmamız gerekiyor. Toplumumuzun kodları olan sevgi, şefkat ve merhameti yeniden ön plana çıkartmamız gerekiyor.”

Şiddetle mücadelenin önemli olduğunu vurgulayan Ay, şöyle devam etti: “Şunu ifade etmek istiyorum ki şiddet şiddettir. Bunu herhangi bir cinsiyete yükleyemeyiz. İstatistiksel olarak baktığımızda kadınların daha fazla şiddet gördüğü de bir gerçek. Ancak bunu bir cinse karşıtlık olarak ele alırsak, varacağımız yer doğru bir yer olmaz. Alacağımız sonuç, şiddetin önlenmesi olmaz. Değerlerimize sıkıca sarılmamız gerekiyor. Aileyi imha değil ihya etmemiz gerekiyor.”

Tüm kötülüklerin anası

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı (İHSD) Ali Akbaş da, şunları dile getirdi: “Kim tarafından kime karşı hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın şiddet en büyük insan hakları ihlalidir. Şiddetin gerekçesi olamaz. Şiddeti doğuran, özellikle kadınlara yönelik gerçekleşen şiddetin temelinde alkolün ve kötü bağımlılıkların olduğunu görüyoruz. Bilimsel araştırmalar ve şiddet olayını gerçekleştirenlerin kamuoyuna yansıyan profilleri de bunu doğruluyor. Kadına karşı şiddeti engellemenin önem önemli mücadelesi alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleden geçmektedir. Şunu unutmamalıyız ki alkol bütün kötülüklerin yegane müsebbibidir. Kadın haklarından bahseden derneklerin, bu gerçeği ısrarla gündemde tutması gerekmektedir. Aksi türlü ‘kadına şiddete hayır’ söylemi bir slogan olmaktan öteye geçemeyecektir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kadir

aman chp duymasin
  • Yanıtla
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay