Her taş bir kurşun

Çıktığı halli ile yüzüne bakılır bir şey değil. Onu usta ellerin parlatması gerekiyor. Daha sonra insan eliyle işlenerek pırlanta şekline dönüşüyor. İlk elmas madenciliği Hindistan’da 2800 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştır. Günümüzde birçok modern yöntem kullanılsa da elmas bulmak hâlâ çok zorlu bir iş. Jeologlar doğanın en kıymetli taşlarını Sibirya'nın, Kanada'nın donmuş tundralarından, Afrika'nın çöllerinde veya okyanus diplerine kadar her yerde arıyor. Tek bir elmas bulmak için bir evin bütün odalarını dolduracak kadar toprağın elenmesi gerekiyor.

Elmasın kalitesi 4C denilen ölçütle belirleniyor. Bunlar Ağırlık (Carat-Ct), Berraklık (Clarity), Renk (Color),Kesim (Cut) Pırlantanın değeri, kalite kriterlerinin her birinin varlığı ile doğru orantılı artar.

KARAT: Pırlantanın ağırlık ölçüsür. Gramın 1/5'ini ifade ediyor.

BERRAKLIK: Patlamalarla yeryüzüne çıkışı esnasında içine karışan yabancı maddeler elmasın berraklığını oluşturur. Elması özgün kılan kristalleşme sürecinde içine karışan mineraller ve yapısal oluşumlardır. Bir pırlantanın berraklığını, izlerin rengi, yapısı, büyüklüğü ve konumu belirler. Doğal izler ne kadar az olursa, pırlanta o kadar çok ışık yansıtır ve değeri o kadar artar.

RENK: Pırlantaların çoğu renksiz gibi görünmesine rağmen aralarında belli belirsiz bir ton farkı vardır. Genel olarak bir pırlanta ne kadar renksiz ise o kadar değerlidir.



KESİM: Pırlantanın yaydığı muazzam ışıltı, doğru açılarda, simetrik yapılmış bir kesimin ve yüzey kalitesinin sonucudur.

Ve.. Biliyor musunuz, elmas dünyanın değişik ülkelerinde çıkıyor olsa da bunun kesimini, pazarlamasını bu işin merkezi olan Antwerp ile New York merkezli sadece Yahudilerin oluşturduğu ve çalıştığı şirketler gerçekleştirmektedir..

Yani parmağınızda taşıdığınız "tektaş" için verdiğiniz paralar, derlenip toplanıp siyonizmin kasalarına akıyor.

En sert mineral

Elmas, kıymetli taşlar arasında en uzun geçmişe sahip olan taştır. Dünyadaki en sert mineral olmasının yanısıra çıkarılması en güç taş olması, benzersiz parlaklığı ve parlayan ateşi, elması bütün değerli taşların en kıymetlisi yapar. Pırlanta elmasın özel yöntemlerle oluşturulmuş “brilliant ” olarak adlandırılan kesim şeklidir. Bu kesimde ışık taşın içinde kırılır ve gözalıcı bir ateş ve parlaklık vererek geri yansır.