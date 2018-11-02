0553 313 94 23
impression

Her taş bir kurşun

Eeşinize, sevdiğinize aldığınız elmas yerkürenin 150-200 km derinliklerinden, yüksek basınç ve 2000°C derece sıcaklık altında, volkanik patlamalarla yeryüzüne çıkıyor.

02 Kasım 2018 Cuma 19:29
Her taş bir kurşun

Çıktığı halli ile yüzüne bakılır bir şey değil. Onu usta ellerin parlatması gerekiyor. Daha sonra insan eliyle işlenerek pırlanta şekline dönüşüyor. İlk elmas madenciliği Hindistan’da 2800 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştır. Günümüzde birçok modern yöntem kullanılsa da elmas bulmak hâlâ çok zorlu bir iş. Jeologlar doğanın en kıymetli taşlarını Sibirya'nın, Kanada'nın donmuş tundralarından, Afrika'nın çöllerinde veya okyanus diplerine kadar her yerde arıyor. Tek bir elmas bulmak için bir evin bütün odalarını dolduracak kadar toprağın elenmesi gerekiyor.

Elmasın kalitesi 4C denilen ölçütle belirleniyor. Bunlar Ağırlık (Carat-Ct), Berraklık (Clarity), Renk (Color),Kesim (Cut) Pırlantanın değeri, kalite kriterlerinin her birinin varlığı ile doğru orantılı artar.

KARAT: Pırlantanın ağırlık ölçüsür. Gramın 1/5'ini ifade ediyor.

BERRAKLIK: Patlamalarla yeryüzüne çıkışı esnasında içine karışan yabancı maddeler elmasın berraklığını oluşturur. Elması özgün kılan kristalleşme sürecinde içine karışan mineraller ve yapısal oluşumlardır. Bir pırlantanın berraklığını, izlerin rengi, yapısı, büyüklüğü ve konumu belirler. Doğal izler ne kadar az olursa, pırlanta o kadar çok ışık yansıtır ve değeri o kadar artar.

RENK: Pırlantaların çoğu renksiz gibi görünmesine rağmen aralarında belli belirsiz bir ton farkı vardır. Genel olarak bir pırlanta ne kadar renksiz ise o kadar değerlidir.

KESİM: Pırlantanın yaydığı muazzam ışıltı, doğru açılarda, simetrik yapılmış bir kesimin ve yüzey kalitesinin sonucudur.
Ve.. Biliyor musunuz, elmas dünyanın değişik ülkelerinde çıkıyor olsa da bunun kesimini, pazarlamasını bu işin merkezi olan Antwerp ile New York merkezli sadece Yahudilerin oluşturduğu ve çalıştığı şirketler gerçekleştirmektedir..

Yani parmağınızda taşıdığınız "tektaş" için verdiğiniz paralar, derlenip toplanıp siyonizmin kasalarına akıyor.

En sert mineral

Elmas, kıymetli taşlar arasında en uzun geçmişe sahip olan taştır. Dünyadaki en sert mineral olmasının yanısıra çıkarılması en güç taş olması, benzersiz parlaklığı ve parlayan ateşi, elması bütün değerli taşların en kıymetlisi yapar. Pırlanta elmasın özel yöntemlerle oluşturulmuş “brilliant ” olarak adlandırılan kesim şeklidir. Bu kesimde ışık taşın içinde kırılır ve gözalıcı bir ateş ve parlaklık vererek geri yansır.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:29
  1. elmas
  2. pırlanta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yükselişle kapattı
    1. Borsa günü yükselişle kapattı
    2. Usta hoca Fenerbahçe için İstanbul'da
    3. Adnan Oktar Suç Örgütü havasını aldı!..
    4. CENTCOM'dan skandal kitapçığa özür..
    5. Taksiciye saldıran Danimarkalı..
    6. Ah kalbim nedir senden çektiğim!
    7. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    8. Bakan Albayrak: Hedefi yakalayacağız
    9. Tuncay Şanlı ve Ali Güneş bombası!
    10. Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu..
    11. Elektromanyetik alan zarar veriyor
    12. Fren yerine gaza bastı! Böyle oldu
    13. 8 astsubay FETÖ üyeliğinden cezaevine..
    14. Yumurtalık iltihapları ve bitkisel..
    15. İtalya sular altında! Çok sayıda ölü var
    16. Dünyanın tüm kötülerinin hedefinde..
    17. Fenerbahçe'de Sampaoli sesleri!..
    18. Her taş bir kurşun
    19. Besin zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
    20. Hollanda'dan Suudi Arabistan açıklaması!
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’