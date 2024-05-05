Her tahmini bilen uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi! Altın fiyatları: 2350-2400 bin TL olacak! O açıklaması

Altın fiyatları Orta Doğu’daki savaş ve gerilimler nedeniyle uzun süren yükselişini geride bıraktı. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında Jerome Powell’ın verdiği mesajlar altın fiyatlarında önce dalgalı seyre sonra da gerilemeye neden oldu. Altın fiyatları iki aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez arka arkaya haftalık kaybına yöneldi.

Altın fiyatları hız kesti, ilk kez kayıp serisine düştü! İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi

Powell’ın konuşmalarındaki satır aralarından Fed'in faiz oranlarını önceden beklenenden daha uzun süre indirebileceği endişelerini arttırdı. Altında kayıplar derinleşti.

ONS ALTIN BASKI ALTINDA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ons altında devam eden dalgalanmanın Fed belirsizliğinden kaynaklandığını dikkat çekerek “Altında bir yön kırılımı şimdilik yok. Ons altın tarafında 2280 dolar kritik öneme sahip. Aşağı yönlü kırılırsa 2230 dolar ve devamında 2200 dolarla alakalı risk oluşumu var. Burada 2200 dolar üzerine yerleşen piyasa oluşumundan dolayı şu anda her ne kadar baskı altında kalsa da bizim için kırmızı çizgi 2280 dolar. O yüzden elimizdeki varlıkların tamamını altına geçirmiyoruz. Dolarda yüzde 50 pozisyonumuzu tutuyoruz" dedi.

“GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ ‘FIRSAT’ OLARAK DEĞERLENDİRMELİ”

İslam Memiş, gram altının serbest piyasalarda güçlü destek konumunda bulunduğunu belirterek “Yeni bir kırmızı çizgimiz vardı. 2280 doların altına ons altın sarkarsa, gram altın TL'de 2350-2450 lira aralığını takip ediyor olacağız. 2400 üzerinde gram altın tutunma çabasını sürdürüyor. Bu hafta boyunca şu soruldu. Yeni TL geçti elime bunu nasıl değerlendirebilirim. Gram altın 2731 liraya kadar yükselmişti. 300 lira değer kaybetti. Alınabilir seviyede olduğunu söylüyorum gram altının. 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için makul seviyeler bence. Bizim aldığımız seviyenin de aşağısına geldi. Biz miktara odaklandık. Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır.

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Gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte altın yatırımcısı TL ile işlem yaptığı için korkuyor satalım mı diye. Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem." dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTINDA SON DURUM NE?

Gram altın fiyatı

Alış: 2.392,52

Satış: 2.393,53

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.300,76

Satış: 2.302,72

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.828,03

Satış: 3.913,42

Cumhuriyet altını

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.632,14

Satış: 7.826,84

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81

Ata altın fiyatı

Alış: 16.034,02

Satış: 16.438,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.297,96

Satış: 1.717,89

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.204,69

Satış: 2.335,76