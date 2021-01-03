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Teknoloji Her şeyi izliyorlar ama Google bile giremiyor.... İşte Türkiye’deki gizemli mahalle!
Teknoloji

Her şeyi izliyorlar ama Google bile giremiyor.... İşte Türkiye’deki gizemli mahalle!

Google Maps tarafından sunulan 3 boyutlu harita uygulamasında Küçükçekmece’deki bir mahalle pas geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:59:00 -
Her şeyi izliyorlar ama Google bile giremiyor.... İşte Türkiye’deki gizemli mahalle!

Popüler arama motoru Google’ın sunduğu harita ve navigasyon hizmeti günlük hayatı kolaylaştıran en önemli teknolojiler arasında.

Ancak Google Maps’in dahi giremediği bazı mahalleler mevcut.

Bu mahalleye girilmemiş

Örneğin İstanbul Küçükçekmece’deki Kanarya Mahallesi Google Maps’in sunduğu 3 boyutlu harita uygulamasında es geçilmiş.

Küçükçekmece ve diğer ilçelerdeki tüm mahalleler 3 boyutlu görüntü hizmeti ile kullanıcılara sunulurken Kanarya Mahallesi’nin neden bundan muaf tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan mahalledeki bütün sokak isimlerinin de ‘kuş’ isimlerinden oluşması dikkati çekiyor.

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