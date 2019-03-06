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Her şeyi itiraf etti! Onu beyzbol sopasıyla öldürdüm

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, annesini beyzbol sopasıyla öldüren 17 yaşındaki T.Ö., işlediği cinayeti itiraf etti. T.Ö, verdiği ifadesinde "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:52
Her şeyi itiraf etti! Onu beyzbol sopasıyla öldürdüm

Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö.'nün, "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay Apartmanı'nda meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı.
Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı.

"İlişkime onay vermedi"

Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Baba ve oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, annesi Arzu Özkan'ı beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf eden T.Ö., "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.

T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. T.Ö.'nün buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. T.Ö.'nün babasının da Çocuk Şube Müdürlüğü önünde beklediği görüldü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:52
  1. Ümraniye

YORUM YAZ

  • kartalbeykartalbey7 dk önce
    Yaşı küçükmüş madem "hımm sakın bir daha yapma yoksa cızzzzz olur ona göre tamam mı" denilerek adli kontrol mekanizması sayesinde serbest bırakılır merak etmeyin.

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