Teşkilat dizisi kaldırıldı: TRT’den iptal ve erteleme kararlarına bir yenisi daha eklendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Teşkilat dizisi kaldırıldı: TRT’den iptal ve erteleme kararlarına bir yenisi daha eklendi

Okul saldırıları sonrası TRT'den büyük bir duyarlılık hamlesi daha geldi...

Foto - Teşkilat dizisi kaldırıldı: TRT’den iptal ve erteleme kararlarına bir yenisi daha eklendi

Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yas atmosferi ve reklam gelirlerindeki düşüş, birçok dizinin yayın planını doğrudan etkiledi. İptal ve erteleme kararlarına bir yenisi daha eklendi.

Foto - Teşkilat dizisi kaldırıldı: TRT’den iptal ve erteleme kararlarına bir yenisi daha eklendi

Daha önce Gönül Dağı ve Taşacak Bu Deniz dizilerini yayın akışından çıkaran TRT, şimdi de Teşkilat dizisi için benzer bir karar aldı. İzleyicilerin yakından takip ettiği yapım, son anda yayın planından kaldırıldı. Saldırıların ardından alınan kararlar doğrultusunda, yerli dizilerin yeni bölümleri hafta boyunca ekrana gelmedi. Reklam gelirlerindeki gerileme de bu süreci hızlandıran önemli faktörlerden biri oldu. Bu gelişmeler, televizyon sektöründe domino etkisi yaratmaya devam ediyor.

Foto - Teşkilat dizisi kaldırıldı: TRT’den iptal ve erteleme kararlarına bir yenisi daha eklendi

19 Nisan tarihli TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisinin yer almaması dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerde, yeni bölümün 26 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşabileceği konuşuluyor.

