Her şey sadece bir gecede yaşandı! Bitcoin kumarının ibretlik sonu!

Kripto para kumarına her geçen gün yeni kurbanlar ekleniyor. Borsa'da kaldıraçlı işlemle 1 milyon dolar yatıran “Crypto Nerd” isimli Twitter kullanıcısı, sabah hesaplarına baktığında hayatının şokunu yaşadı.

Bin dolar bile kalmamış!

Banka hesabında bin dolar bile olmadığını, halbuki kripto para borsasında 1 milyon dolardan fazla para yatırdığını söyleyen “Crypto Nerd” isimli kullanıcı, '' Akşam kaldıraçlı işleme 1 milyon dolar yatırdım ve uyudum. Sabah kalktığımda hesabımda bin dolar bile olmadığını görünce hayatımın şokunu yaşadım'' dedi.

Hiçbir arkadaşı olmadığını belirten kullanıcı, yaşadığı ciddi kayıp sonrasında kendisi için hayatın bir anlamı kalmadığını da ifade etti.

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