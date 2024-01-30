Her şey CHP’den istediğini koparmak için! Başak Demirtaş'tan flaş adaylık hamlesi
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde HDP'nin ittifak kurduğu CHP ile yerel seçimlerde çıkarları ters düşen DEM Parti'den İstanbul hamlesi geldi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'den adaylık başvurusu yaptı.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken en çok merak edilen şehir kuşkusuz İstanbul. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve en büyük rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un yarışacağı seçimde DEM'in adayı olarak Başak Demirtaş'ın da yarışacağı belirtildi.
Başak Demirtaş adaylık başvurusunu yaptı
DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarılmayacağı büyük merak konusuydu. Gelen bilgilere göre Başak Demirtaş, bugün resmi adaylık başvurusunu DEM Parti'ye teslim etti.
Tele1'in haberine göre, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber
DEM Parti önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. Eğer DEM Parti İstanbul'dan aday çıkarırsa Ekrem İmamoğlu'nun oylarında büyük bir kayıp yaşanması bekleniyor.
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