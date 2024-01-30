Her şey CHP’den istediğini koparmak için! Başak Demirtaş'tan flaş adaylık hamlesi

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken en çok merak edilen şehir kuşkusuz İstanbul. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve en büyük rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un yarışacağı seçimde DEM'in adayı olarak Başak Demirtaş'ın da yarışacağı belirtildi.

Başak Demirtaş adaylık başvurusunu yaptı

DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarılmayacağı büyük merak konusuydu. Gelen bilgilere göre Başak Demirtaş, bugün resmi adaylık başvurusunu DEM Parti'ye teslim etti.

Tele1'in haberine göre, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'na kötü haber

DEM Parti önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. Eğer DEM Parti İstanbul'dan aday çıkarırsa Ekrem İmamoğlu'nun oylarında büyük bir kayıp yaşanması bekleniyor.