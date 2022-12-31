Her şey canlı yayında oldu! Kendisini ispatlamak isteyen Kadirov stüdyoda yere uzanıp şınav çekti

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş sonrası sık sık yaptığı Rusya yanlısı çıkışlarla adından söz ettiren Çeçen lider Ramazan Kadirov, bu kez de katıldığı programda yaptıklarıyla gündem oldu.

40 şınav çekti

1Rus ordusu saflarında çatışmaları için askerlerini cepheye süren Kadirov, Rus televizyonlarından birinde yayınlanan programa konuk oldu. Burada sporcu ve savaşçı bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Çeçen lider, bunu kanıtlamak için de stüdyoda aniden yere uzanıp şınav çekti. Programda 40 şınav çeken Kadirov'un o anları sosyal medyada da gündeme oturdu.

Kadirov'un şınav çektiği anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlar için, "Bu gördüğüm en acıklı şınav" ifadelerini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Rus ordusunun başarıları hakkında bazı şeyleri kesinlikle açıklıyor" yorumunu yaptı.