Her seçim öncesi bilindik kirli senaryo! Vur-patlat iktidarı yıprat!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

7 Haziran seçimlerine iki gün kala HDP’nin Diyarbakır mitinginde bomba patlatarak PKK’nın siyasi uzantısının düşen oylarını yeniden yükselten, 1 Kasım seçimleri öncesi Ankara Garı önünde 109 kişiyi öldüren, 6 kişinin şehit olduğu Taksim saldırı üzerinden AK Parti iktidarını yıpratmaya çalışan şer odakları şimdi de Meclis’in açıldığı gün gerçekleşen alçak saldırı sonrası kirli bir manipülasyona kalkıştı. Zillet paydaşları, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleşen ve terör örgütü PKK’nın üstlendiği kahpe saldırı sonrası yine fail yerine iktidarı hedef almanın yolunu aradı.

PKK’yı bitme aşamasına getiren AK Parti iktidarının terörle mücadeledeki başarısını görmezden gelen zillet bileşenleri ve ihanet medyası, “İki saldırgan Kayseri'ye nasıl geldi? Çalıntı araç Ankara'ya kadar polis çevirmesine nasıl takılmadı? İstihbaratın bilgisinin olmadığı çok açık?” diyerek, yerel seçim öncesi gerçekleşen zaman ayarlı saldırı üzerinden hükümeti suçladı.

Her seçim öncesi devreye sokulan alçak saldırıları ve muhalefetin tavrını Akit’e değerlendiren Stratejist Galip İlhaner, “PKK terör eylemi yapıyor, CHP ve Türk Solu hep devleti suçlamaya kalkıyor. PKK iç infazlarda kendi elemanlarını öldürüyor, onlar yine suçu devletin üzerine atarak kendi öldürdükleri teröristleri kahramanlaştırıyor. PKK ‘ben yaptım’ diyor eylemleri üstleniyor, CHP ve avaneleri ‘hayır sen yapmadın’ diyerek suçu iktidarın üstüne atmaya çalışıyor. PKK her seçim öncesi aynı senaryoyu devreye sokuyor, ortakları ise ortada bir zafiyet algı varmış gibi iktidarı ve devleti suçluyor. Fakat millet artık bu kirli senaryoyu yutmuyor” ifadelerini kullandı.

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