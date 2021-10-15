Her sabah poğaça yerseniz ne olur?

Sabahları kahvaltı yapmaya üşenen bir çok kişi sabah öğünlerini simit, poğaça ve çayla geçiştiriyor. Aç karnına susamlı besinler tüketmek ise mide yanmalarına neden oluyor. Peki her sabah poğaça yerseniz ne olur? İşte cevabı...