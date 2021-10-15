Her sabah poğaça yerseniz ne olur?
Sabahları kahvaltı yapmaya üşenen bir çok kişi sabah öğünlerini simit, poğaça ve çayla geçiştiriyor. Aç karnına susamlı besinler tüketmek ise mide yanmalarına neden oluyor. Peki her sabah poğaça yerseniz ne olur? İşte cevabı...
Poğaça, simit, açma... Sabahların vazgeçilmez besinleri vücudumuzu nasıl etkiliyor? İşte cevabı...
Her sabah poğaça yerseniz bakın vücudunuzda ne olur!
1- Poğaça yapımında kullanılan trans yağlar kalp hastalıklarını tetikler.
2- Poğaça ve meyve suyu ikilisi birlikte alındığında kalori patlaması yaşanabiliyor.
3- Trans yağlar depresyon ve alzheimer riskini arttırıyor.