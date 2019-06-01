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Her sabah bir fincan maça çayı içince bakın vücudunuzda neler oluyor?

Güne bir fincan maça çayı ile başlamak günlük yaşantınızı birçok açıdan olumlu etkileyecek. İşte, maça çayının birbirinden önemli yararları…

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:43
Her sabah bir fincan maça çayı içince bakın vücudunuzda neler oluyor?

Son yirmi yılda neredeyse her gün yeni bir çayın yeni bir bitkinin yararlı olduğunu öğrenir olduk. Elbette doğanın sunduğu birçok şey son derece yararlı. Doğada insanların hizmetine sunulan bu ürünleri ise ölçülü tüketmek son derece önemli. Yararlı olduğu için günde 5-6 fincan birbirinden farklı bitki çayları kullanmak bize yarar değil zarar verir. Böyle bir durumda muhtemelen soluğu hastanede alırız. Bitkilerden ve çaylardan en iyi sonucu almak için doğru tespiti yapmak son derece önemli. Siz bedeninizin ihtiyaç duyduğu eksiği; hangi bitki çayı ya da tohumla kapatacağınızı öğrenip söz konusu ürünlere yönelmelisiniz. Elbette ölçüyü kaçırmamak kaydıyla...

Sık sık duyar olduk

Birkaç senedir sizlerde sık sık 'maça çayı' ismini duyuyorsunuzdur. Peki, bu kadar popüler hale gelen maça çayı ne işe yarıyor?

Maça çayının faydaları nelerdir?

Her sabah maça çayı ile güne başlamak vücudunuzu birçok rahatsızlığa karşı korur. Kahve ve siyah çaya oranla kafein oranı bir hayli az olan maça çayı beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan araştırmalar maça çayının stres oranını düşürdüğünü kanıtlamıştır. Maça çayı ayrıca bilişsel işlevlerin gelişmesine yardımcı olur. Sabah içilen maça çayı gün boyu konsantrasyon sorunu yaşamanızın önüne geçer.

  • Maça çayı gün boyu daha mutlu olmanıza yardımcı olur.
  • Bu leziz çay gün boyu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlamanıza yardımcı olur.
  • Sizi stresten arındırır
  • Metabolizmayı hızlandıran maça çayı kilo kontrolünde işinizi kolaylaştırır.

Maça çayı nasıl hazırlanır?

  • 1 çay kaşığı maça tozu
  • Sıcak su
  • 1 çay kaşığı bal

Maça tozunu azar azar sıcak su ilave ederek karıştırın. Topaklanma olmaması için bu işlem son derece önemlidir. Çayınızı bu yöntemle hazırladıktan sonra arzu ederseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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