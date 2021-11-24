Her provokasyon öncesi olduğu gibi… HDP'den "acil" karar!
Türkiye'de her provokasyon öncesinde toplanma kararı alan HDP'liler yine dikkat çeken bir karar aldı. HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mihtat Sancar, MYK üyelerini “acil” koduyla toplanmaya çağırdı.
Türkiye'de özellikle ekonomi üzerinden halk sokağa dökülmek istenirken, her taşın altından çıkan HDP'lilerden ilginç bir hamle geldi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) “acil” koduyla toplantıya çağırdı.
24 Kasım, yani bugünki toplantıda ekonomideki sözde kriz ve topluma yansımalarına karşı çözüm önerilerinin tartışılacağı belirtildi.
MYK sonrası Eş Genel Başkanlar açıklama yapacak.
PKK gazetesi duyurdu
HDP'nin bu kararını, terör örgütü PKK'nın sözde yayın organı Yeni Yaşam duyurdu.