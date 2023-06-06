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Dünya Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi
Dünya

Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi

Yeniakit Publisher
2023-06-06 08:44:00 - 2023-06-06 08:51:24

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te güvenlik güçleri, yönetime silah zoruyla el koymak suretiyle darbe planları yapan bir yapılanmayı çökertti. Yapılanmanın FETÖ iltisaklı olduğu ortaya çıktı.

Kırgızistan medyası 24.kg ve Azerbaycan merkezli yayın organı Oxu.az’ın haberlerine göre Kırgız güvenlik güçleri, darbe girişimini başarılı bir operasyon ile engelledi.

Toplam 110 şüpheli gözaltına alındı.

Kalkışmayı planlayanların, FETÖ'cüleri kollayan ve Türkiye'ye iadesine izin vermeyen eski Kırgız Cumhurbaşkanı Atambaev'e yakın isimler olduğu açıklandı.

Kırgız polis özel harekat birliklerinin darbecileri yakaladığı anlar görüntülendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u "FETÖ, her iki ülke için de milli güvenlik sorunudur" diyerek uyarmıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin: "Kırgızistan'daki darbe teşebbüsüne ilişkin haberler endişe verici. Durumu yakından takip ediyoruz."

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