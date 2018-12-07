Her on çocuktan biri onun kurbanı!

Beta, tehlikeli bir mikrop!. Hem bulaşıcı hem de ciddi sorunlara yol açıyor. Özellikle de çocukları ve genç erişkinleri seviyor diyebiliriz.



Bulaşma yöntemi çok basit: Toplu halde bulunduğumuz okul, sinema salonu gibi kapalı ve havasız mekanlardan hoşlanıyor. Havada rahatlıkla gezinebiliyor. Ayrıca bu mikrobu taşıyan kişinin hapşırması, öksürmesi ve hatta sizinle yakın mesafeden konuşması bile yetiyor. Tabii bulaşma yollarından biri de; öpüşme... Yani her türlü yolla bulaşmak gibi bir özelliği var.



Beta, özellikle kış aylarında görülüyor. Bir de yaza giriş ve çıkış aylarının havada değişkenlik gösteren günlerinde ‘beta’ pusuda bekliyor!

Çocukları daha çok seven, erken tedavi edilmediğinde kalp romatizması ve nefrit gibi kalıcı hastalıklara sebep olabiliyor.

Boğazda iltihaplanma yapan beta mikrobu; boğaz ağrısı şeklinde başlar ve dikkate alınmazsa kalp romatizması, artrit (eklem romatizması) ve nefrit (böbrek iltihabı) gibi kalıcı birçok hastalığa yol açabilir.

Beta mikrobu, toplumun azımsanmayacak kadar büyük bir kesiminde herhangi bir şikâyete sebep olmadan bulunur ve bu kişilere taşıyıcı denir. Taşıyıcılık belli sürelerle herkeste olabilir ve kolaylıkla yayılır.

Dondurma mevsimi dediğimiz yaz aylarında bu hastalık pik yapar. Bunun sebebi ise yediğimiz soğuk besinlerin bağışıklık sistemimizdeki çatlaklardan faydalanarak hemen enfekte olması ve boğaza yerleşebilmesidir.

Beta mikrobu penisiline karşı çok hassastır ve tedavide penisilin ve penisilin türevi antibiyotikler kullanılır. Penisilin tedavisinin en az 1 hafta ila 10 gün arası bir sürede verilmesi gerekir.

KRONİKLEŞMEDEN ÖNLEM ALIN

Beta mikrobu, bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler tarafından yok edilebilir. Ancak, bağışıklık sisteminde zayıflık olan kişilerde; mikrop, bademciğin içine veya insanların burnuna yerleşir ve bu da mikrobun sürekli yayılmasına neden olur. Hatta bademciğin üzerine spatula ile bastığınız zaman bademciklerde gözenekler oluşur ve tıpkı magmanın içinden lavın çıktığı gibi irinli bir cerahat çıkar. Hastaların bazen ağızlarından beyaz peynirimsi cisimler gelir. Bu durum kronikleşmiş beta mikrobunun belirtileridir. Bu durumda özel antibiyotik kremler veriliyor ve kültürlerle giderilinceye kadar uygulanıyor. Kronik iltihapların kesin tedavisi bademciklerin alınmasıdır.

BEYAZ BADEMCİK BETA HABERCİSİ

Halsizlik, üşüme, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler veren beta enfeksiyonunda, bademcikler üzerinde beyaz bir zar oluşur. Bu yüzden hastadan boğaz kültürü alınır. Ayrıca kandaki iltihabı tespit etmek için bir kan sayımı, CRP ve ASO gibi birtakım kan testleri yapılır. Bu kan testleri sonucuyla beraber alınan boğaz kültürüyle (sonucu yaklaşık üç gün sonra verilebilir) hastalarda beta mikrobu tespit edilebilir.

BU BELİRTİLER VARSA..

• Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik,

• Üşüme ve titreme (bu durum mikrobun hastalarda kana karıştığını gösterir)

• Boğaz şişmesi,

• Bademciklerin üzerinde beyaz bir zar oluşması,

• Yüksek ateş ve fenalık hissi.