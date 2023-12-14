Her ofisin maliyeti aylık 370 bin TL! Kılıçdaroğlu 2 ilde daha ofis açıyor!

13 yıldır CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı. "İntikam" için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ve Antalya'da 2 ofis daha açma hazırlığında olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun para kaynağı merak konusu oldu.

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak Türk siyasi tarihine adını yazdıran eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptırmanın ardından kenara çekilmeyi reddetti. Kılıçdaroğlu'nın Ankara'da açtığı ofise yenileri ekleyerek iki ilde daha hazırlık yaptığı belirtildi.

Devrik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşuyor.

Genel seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından "değişim" diyerek hedef alınan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğı koltuğu Özgür Özel'e kaptırdı.

İNTİKAM İÇİN KOLLARI SIVADI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayeti altında liderlik gösteremezken Kılıçdaroğlu "intikam" için kolları sıvadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi açan Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetiminden şikayetçi isimleri ağırlayarak dönüş çalışmalarını sürdürüyor.

2 OFİS DAHA TUTUYOR

Bu kapsamda kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.

NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsla ofis açması akıllara bazı soruları da getiriyor. Seçim sürecinden evinin mutfağından "mütevazi" pozlar kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ilde ofis açacak parayı nereden bulduğu ya da kimler tarafından finanse edildiği merak konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Söz konusu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşirken görüşme "nezaket ziyareti" denerek geçiştirildi.