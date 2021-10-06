Her Müslüman'ın dikkat etmesi gereken hususlar! İslam'da tuvalet adabı...

Yaşamın her alanına ilişkin düzenlemeler getiren İslamiyet'te temizlik de önemli bir yer tutuyor. Peygamber Efendimiz SAV de temizliğe çok önem vermiş ve Müslümanlara bu konuda çeşitli öğütler vermiştir.

Günlük yaşantımızda küçük ya da büyük temel ihtiyacımızı gidermek için kullandığımız tuvaletlerde, sünnete uygun nasıl davranacağımız ve dikkat etmemiz gerekenler Hadis-i Şerifler'de belirtilmiştir.

Kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın

Dini kaynaklarda belirtilen bilgilere göre Ebû Eyyûb (el-Ensârî) Hazretlerinin rivayetlerinde Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in, tuvalet adabı ile ilgili şöyle buyurduğu bilinmektedir: “Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın; doğuya yahut batıya dönün.” (Müslim, Tahâret, 59) Hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere gündelik yaşantımız içerisinde basit gördüğümüz ancak dikkat etmemiz gereken bu gibi bazı hususlar vardır.

Tuvaletler şeytan ve cinlerin hazır bulundukları yerlerdir. Bu nedenle evimizde veya herhangi bir yerde tuvalet ihtiyacını karşılamak için tuvaletin bulunduğu yere girerken “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais” duası okunabilir. Bu duanın Türkçe anlamı ise “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım” demektir. İhtiyaçlar giderildikten sonra da tuvaletten çıkarken okunabilecek dua 'Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî.' “Benden sıkıntıyı gideren ve bana âfiyet bahşeden Allah’a hamd olsun.” duası okunmalıdır. (İbn-i Mâce, Tahâret, 10)

Tuvalette yapılması mekruh olan davranışlar!

-Tuvalete girerken kişi üzerinde 'Allah' isminin geçtiği kâğıt, kitap ya da Kuran-ı Kerim ile açık bir şekilde (görünür halde) girmemelidir, mekruhtur. (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 23) Eğer bir şeye sarılı ya da cepteyse mekruh değildir ancak yine de hiç bulunmasa daha iyidir.Öyle ki Efendimiz (SAV), yüzüğünün üzerinde “Muhammedün Resûlullah” ibaresi yazılı olduğu için tuvalete girmeden yüzüğünü çıkarırdı. (Ebû Dâvûd, Tahâret 10)

Ancak bu yazılar açıkta değilse, örneğin cepte bulunuyorsa veya bir şeye sarılı ise bunlarla tuvalete girmek mekruh olmamakla birlikte imkân dâhilinde bundan da sakınmak daha uygun olur. (Tahtâvî, Hâşiye, 54)

-Tuvalette, konuşmayı gerektirecek bir hal olmadığı müddetçe konuşmak mekruhtur.

-Sağ el ile temizlenmek mekruh görülmüştür.

-Gusledilen yere küçük su dökülmesi de caiz görülmemiştir.