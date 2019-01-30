0553 313 94 23

"Her maç bizim için final"

- Çaykur Rizespor'un Burkina Fasolu futbolcusu Prejuce Nakoulma:"Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok"- "Rize'ye çok çabuk uyum sağladım çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:17
"Her maç bizim için final"


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Prejuce Nakoulma, kendileri için artık her maçın final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok." dedi.

Burkina Fasolu forvet, Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yönelik gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun bir aranın ardından Türkiye'ye dönmek ve iyi başlangıç yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kendini henüz tam olarak hazır hissetmediğini ifade eden Nakoulma, "Bireysel antrenörlerim ile çalışma fırsatı bulmuştum. Her ne kadar maç oynamasam da çok çalıştım. Rize'ye çok çabuk uyum sağladım çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Arkadaşlarım performansımın yükselmesine yardımcı oluyor. Her şey çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Nakoulma, hafta sonu ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren zor bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her maç bizim için final. Erzurumspor maçı da çok değerli bir final. Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok. Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Bizi çok iyi motive ediyor. Onun da vereceği kararlarla herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum."

Takımı ligde tutmanın önemine vurgu yapan Nakoulma, "Bu yolda herkes saha içerisinde veya saha kenarında takıma katkı yapma çabasında. Çok iyi bir taraftarımız var. Kasımpaşa'da ve Rize'de bize destek oldular. Erzurum'da da ve lig genelinde sürekli yanımızda olmalarını istiyoruz. Taraftarın takıma nasıl katkı sağladığını biliyoruz ve onlar da bunu farkında." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:17
  1. Futbol
  2. Prejuce Nakoulma
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz"
    1. "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına..
    2. Çavuşoğlu Bulgaristan Ulusal Meclisi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden..
    4. Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a..
    5. Kaybolan Buse'nin babası kroki..
    6. "Para politikası mesajları 'şahin..
    7. S.Arabistan'daki felaketin bilançosu..
    8. Amerika DEAŞ’tan vazgeçmiyor!..
    9. "Dijitalleşme sayısız fayda ve fırsat..
    10. "TİKA sorumluluklarını yerine..
    11. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say..
    13. Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı..
    14. Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor
    15. Gürcistan'daki dev liman projesine..
    16. Şerafettin Yılmaz'dan 'Nurettin Soyer'..
    17. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket..
    18. Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı..
    19. Finansal İstikrar ve Kalkınma..
    20. Mustafa Sarıgül Şişli DSP belediye..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak