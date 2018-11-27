



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Önümüzdeki her maç altın değerinde. Sezon sonunda başarıya ulaşmak ve bu taraftarın hasretine son vermek en önemli gayemizdir." dedi.



Vural, kulübün Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Adanaspor ile "derbi" maçta karşılaştıkları anımsatarak, rakiplerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Adanaspor'un farklı sistemle sahaya çıktığını belirten Vural, "Biz de buna göre kendimizi hazırladık. Çıkardığımız kadro, hiçbir oyuncumuzun geçmişine bakmadan, bizi bu 10 gün içerisindeki antrenmanlarda, hazırlık maçlarında ikna eden arkadaşlarımızın oluşturduğu bir kadro." diye konuştu.

Oynamak istedikleri oyunu, maçın büyük bölümde sahaya yansıttıklarının altını çizen Vural, "Fakat anlık bir hata yüzünden son dakikalarda beraberlik golünü yedik. Aslında bu maçın sonunda biz üzüldük, Adanaspor sevindi. Galibiyeti isteyen ve ona göre oynayan taraf bizdik." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, takımlarının yönetimiyle, teknik kadrosuyla, oyuncularıyla bir aile havası yakaladığını ve herkesin başarılı olmak adına elinden geleni yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Takımda güzel bir hava var. Bizi mutlu eden bu kadar kısa bir zamanda bu heyecanı, bu isteği oyuncularımıza yansıtmış olmamız. Önümüzde Boluspor maçı var. Analizlerimizi yaptık ve çalışmalarımızı hafta boyunca sürdüreceğiz. Bundan sonra önümüzdeki her maç altın değerinde. Sezon sonunda başarıya ulaşmak ve bu taraftarın hasretine son vermek en önemli gayemizdir."