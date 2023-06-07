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Siyaset Her lüzumsuzluğun altından CHP çıkıyor: Yine heykel yaptılar
Siyaset

Her lüzumsuzluğun altından CHP çıkıyor: Yine heykel yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-06-07 15:20:00 -
Her lüzumsuzluğun altından CHP çıkıyor: Yine heykel yaptılar

CHP'li Edremit Belediyesi, 'ilçe sakinlerinin talepleri' olduğu iddiasıyla, ilçe meydanına Sarıkız heykeli dikti.

Halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine bütçeyi heykel ve heykeltıraşlara aktaran CHP'li belediyelerde son proje Edremit Belediye'sinden.

CHP'nin ilçe yönetimi, meydana Sarıkız heykeli yaptırdı.

Hayata geçirilen proje, belediyenin Twitter hesabından paylaşıldı.

CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e

Paylaşımda, "Sarıkız Meydanı'nda mahalle sakinlerimiz ve esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında gün içerisinde meydana adını veren efsanelere konu olmuş Sarıkız'ın heykelinin montajı ekiplerimizce yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
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CHP, kısa süre önce tamamlanan genel seçimlere Cumhurtiyet'in 100. yılında iktidar parolası ile yola çıkmış, ağır bir hezimet almıştı.

2024'te yapılacak yerel seçimlere 1 yıl kala, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'li yerel yönetimler art arda heykel açılışlarıyla seçim sonrası süreçte kaldığı yerden devam ediyor.

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