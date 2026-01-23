  • İSTANBUL
Gündem Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği
Gündem

Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “yalan” diyerek inkâr ettiği Silivri görüşmesinin gerçeğini Enver Aysever’in avukatı açıkladı. Aysever’in, Ekrem İmamoğlu’nun uzattığı eli “Ben hırsızların elini sıkmam” diyerek reddettiği doğrulanırken, CHP’nin algı için öne sürdüğü ismin Aysever’in değil, bizzat İmamoğlu’nun avukatı olduğu ortaya çıktı. Her konuda sosyal medyadan açıklama yayınlayan İmamoğlu'nun, bu konuda sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin en büyük yolsuzluk soruşturmasının baş şüphelisi, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun, Silivri’de tutuklu bulunan komünist gazeteci Enver Aysever’i ziyaret edip tokalaşmak istediği, Aysever’in ise kendisine uzatılan eli geri çevirdiği ve, “Ben hırsızların elini sıkmam” dediği ortaya çıkmıştı.

CHP’liler söz konusu iddiaları yalanladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy’de yaptığı mitingde, halkın gözünün içine baka baka, “Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil” diyerek palavra sıktı.

 

Özgür Özel’in söylediklerinin yalan olduğunu bizzat Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz açıkladı. Dilbaz, Aysever’in Ekrem İmamoğlu için, “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandığını ve Özgür Özel’e, “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” dediğini beyan etti.

Ayrıca Avukat Mikayil Dilbaz, “Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır” dedi.

CHP’LİLERİN ORTAYA ATTIĞI AVUKAT AYSEVER’İN DEĞİL İMAMOĞLU’NUN AVUKATI ÇIKTI

 

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Aysever’i yalanlayalım derken iyice rezil rüsva olan CHP’li ‘suç örgütü lideri’ Ekrem İmamoğlu ve şürekası da masaya yatırıldı.

Kirli ittifaklarla, delege pazarlıklarıyla CHP'nin başına geçen ve başkanlığının ilk gününden beri yalanları peşi sıra söyleyen Özgür Özel, ne dediyse asparagas çıktı” diyen Karahasanoğlu, “Gazeteci Enver Aysever’ İmamoğlu ile ilgili, ‘ben hırsızın elini sıkmam’ sözlerini yalanlayan Özel'i, Aysever'in avukatı yalanladı” ifadelerini kullandı.

 

 “Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’yla cezaevinde ilk gün karşılaştığını, İmamoğlu’nun ‘hoş geldin Enver, geçmiş olsun’ şeklinde elini uzattığını ve Enver Aysever'in ise ‘ben hırsızların elini sıkmam’ diye tepki verdiğini o tarihte Mahmut Övür yazmıştı” diyerek konuşmasına devam eden Ali Karahasanoğlu, CHP’nin bu iddiaları yalanladığını ve Enver Aysever’in avukatı diye algı yapılan şahsın aslında İmamoğlu’nun avukatı olduğunu hatırlattı: “Dediler ki, avukatı yalanladı. Böyle bir şey olmamış. O avukat da Enver Aysever'in avukatı değil, CHP'lilerin, Ekrem İmamoğlu'nun avukatıymış.

 

İMAMOĞLU’NUN SESSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Her konuda fikri olan ben Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum,” diyen Karahasanoğlu, “Çık, aslanlar gibi de ki, ‘Ne ben elimi uzattım, ne de o hırsız falan dedi.’ Aslanlar gibi anlat” dedi.

Karahasanoğlu şöyle devam etti:

Cezaevinde ama gayet güzel sosyal medya paylaşımları yapıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı merkezi kuruyor. Orada paylaşımlar yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada, Özgür Özel’i de kendi yalanlarına alet ettiler. Özgür Özel de Çekmeköy’deki mitingde yaptığı konuşmada, ne kadar rahat söyleyebiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Kim demişse doğruyu söylemiş.

YILMAZ DURMUŞ

Hakkındaki bütün iddiaları yalanlamaktan yorulmadı. Bu sefer karşısında ki aynı mahalleden bir gazeteci olduğu için o vazifeyi Özgür efendiye vermiş, o da anında beyan etti amma gazetecinin avukatı Mahmut Övür'ün iddiaları doğrulayınca ışıkta kalmış tavşana döndü herhalde
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
