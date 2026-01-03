  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Her kış aynı manzara! Aman dikkatli olun

Kış aylarında sık sık yaşanan tehlikeli ısınma yöntemleri bir kez daha kazayla sonuçlandı. Aydın’da demir doğrama atölyesinde ateşe dökülen tiner, genç bir işçiyi alevlerin ortasında bıraktı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşanan olay, kış aylarında yapılan dikkatsiz ısınma girişimlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

 

 

Olay, saat 13.00 sıralarında Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışanı Bilal Arpakçı, tenekede yaktığı ateşin sönmemesi için üzerine tiner döktü. Tinerin bir anda parlaması ile Arpakçı, alevlerin arasında kaldı. İş yerinde yangın çıkarken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

 

 

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Arpakçı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arpakçı'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

