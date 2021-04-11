Her kafadan farklı ses çıkıyor: Bütün koronavirüs ilaçlarını karalayan Profesör!

Yeniakit.com.tr

Koronavirüs sürecinin en büyük sorunlarından birisi de çok seslilik oldu. Aynı konularda farklı fikirler ortaya koyan uzmanlar, vatandaşlara kafa karışıklığı yaşattı. Örneğin, koronavirüsle mücadelemizin en başlarında, en çok tartışılan konulardan birisi maskenin gerekli olup olmadığıydı. Bugün herkes için maske kullanmak zorunlu olsa da bir dönem bazı uzmanlar tv kanallarında maskenin bir koruyuculuğu olmadığını öne sürüyordu.

Her ağızdan farklı yorum!

Her kafadan farklı ses çıkmasını gündeme getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilim Kurulundan bir sözcü tayin edilip, açıklamarın tek bir ağızdan yapılmasını önermişti. Bu öneri karşılık bulmadığı gibi, bugün de koronavirüs konusunda birbirinden farklı sesler yükselmeye devam ediyor.

Bütün ilaçları kötüledi

Haber Global canlı yayınında koronavirüs ilaçlarına ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Esin Şenol da koronavirüs hastalarına verilen ilaçlara ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın hastalara verdiği bütün ilaçları kötüleyen Prof. Şenol, ortaya bir ilaç önerisi de koymayarak şunları söyledi:

"Kolorokini kombine ekleyerek vermelerini dehşet içinde izliyorum. Erişebildiğim insanlara, klorokini kullanmayın. Dünya bunu yasakladı diyorum. Ama filyasyon ekipleri bırakıyorlar. Türkiye'de Favipiravir de 2.5 milyon doz kullanıldı ama hala bir çalışması yok. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz."