Her kadının menopoz hakkında bilmesi gereken 6 gerçek!

Her kadın belli bir yaşa geldiğinde menopoza girer. Bu bir hastalık değil, doğal bir süreçtir. Kimi kadın 40'ların kimi ise 50'lerin başında menopoz ile tanışır. Menopoz yumurtlamanın ve adet kanamasının kesilmesi durumudur.

Değişimlerin yaşanması çok normal

Menopoz döneminde kadınlar vücutlarında birçok farklılık gözlemleyebilir. Bu belirtilerin sebebi ise östrojen ve progesteron üretiminin azalması nedeniyle meydana gelir. Bu dönemde kadınlar sıcak basmasından, kilo almaktan yakınır. İşte, menopozu olgunlukla karşılayabilmeniz için bilmeniz gereken 6 durum...

1. Kaç yaşında menopoza girilir?

Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Hastalıklar, kullanılan ilaçlar menopoz yaşını erkene çekebilir. 40'lı ya da 50'li yaşların başında menopoza girebilirsiniz. Özellikle son 30 yılda tüketilen gıdalar ve ilaçlar menopoz yaşını birkaç sene öne çekmiştir. Bu hususta bir kadına en doğru yaş tahminini annesi verecektir. Genetik yapı nedeniyle kızlar, anneleriyle hemen hemen aynı yaşta menopoza girer.

2. Bir anda adet kesilmez

Menopoza bir günde girilmez. Menopoz öncesindeki birkaç yıl adet gecikmeleri, kanama miktarındaki azalma yaşanır. Bu sürece perimenopoz denir. Menopoz oldum diyebilmeniz için 12 ay art arda adet görmemeniz gerekiyor.

3. Sıcak basmaları nedir?

Menopoz dönemiyle birlikte kadınlar en çok sıcak basmasından yakınır. Vücut ısısı bir anda yükselir ayrıca bazı kadınlarda vücutta kızarıklıklar da oluşabilir. Sıcak basmasının şiddetini azaltmak için;

Bol bol su içmeniz önemli.

İnce giyinmeye özen gösterin.

Sigarayı bırakın.

Kafein tüketimini en aza indirin.

Adaçayı tüketmeye özen gösterin.

4. Kemik sağlığı tehlikede mi?

Uzmanlar kadınların 30'lu yaşlardan itibaren kalsiyum tüketimine özen göstermesi gerektiğini vurgular. Menopoz dönemiyle birlikte östrojen üretimi azalır bu da kemiklerdeki kalsiyum miktarını olumsuz etkileyebilir. Osteoporoz yani kemik erimesi olarak bilinen durumu yaşamamak için süt ve süt ürünlerinin tüketimine özen göstermelisiniz. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeleri de sıklıkla tüketmelisiniz. Kemik sağlığınız için D vitamini takviyesi kadar spor yapmak da son derece kıymetlidir.

5. Kalp hastalığı yaşar mıyım?

Menopoz hormonel dengenin değişmesine sebep olur. Bu dönemde tüketilen yiyeceklerden, yapılan spora kadar her konuya dikkat etmek gerekir. Bazı kadınlar bu hassas dönemlerinde sağlıklarına dikkat etmedikleri için kolayca hastalanabilir. Bu nedenle menopoz sürecini bir hekim gözetiminde atlatmanızı tavsiye ederiz.

6. Regl sona erince kilo alınır mı?

Birçok kadının menopozla birlikte kilo aldığını ifade eder. Evet, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar, hormonel değişim de buna eklenince kilo alma durumu hızlanır. Bu nedenle yediğinize, içtiğinize özen göstermeniz son derece önemli. Yıllara meydan okuyan bir cilt ve fit bir görünüm için her gün tempolu olarak bir saat yürüyebilirsiniz.