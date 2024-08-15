Her ihmalin altında imzaları var! CHP’li belediyelerin beceriksizliği can yakıyor

Buğra Kardan İstanbul

Hizmetsizlik başta olmak üzere borçta ve israfta da sınır tanımayan CHP’li başkanların, vukuatları bitmiyor. İçkili davetler verip duran, tatil beldelerinden dönmeyen, Avrupa turlarından geri kalmayan ehliyetsiz başkanların mesuliyetsizlikleri yürekleri yakıyor.

Beşiktaş’ta 29 işçinin hayatını kaybettiği yangına, Antalya’da 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasına, Küçükçekmece’de 1 çocuğun yaşamını yitirdiği çukur felâketine, İzmir’de 2 gencin can verdiği sel faciasına sebebiyet veren bu mesuliyetsizliklere bir halka daha eklendi.

Hesap sorulsun

Ankara’da geçen ay 1 genç kızın öldüğü asansör boşluğuna düşerek ölmesinin Mansur Yavaş’ın idaresinde olan ABB itfaiyesinin ihmalinden ileri geldiği ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda itfaiyenin asansör boşluğuna düşerek ölen Beren Su Bolat’ı (13) kurtarmak için gerekli önlemler alınmadığı notu düşüldü. Raporun ifşa olmasının ardından Yavaş yönetimine öfke yağdı. 2022’de 1 genç kızın sele kapılarak ölmesinin akabinde sırra kadem basan Yavaş’ın, Bolat’ın canından olması karşısında da sessizliğe gömülmesi sabrı tüketti. Toplumun kahir ekseriyeti, Bolat’ın ölümünde parmağı olanlara hesap sorulması çağrısında bulundu.

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Siyasiler de Yavaş yönetiminin umursamazlığının 1 evi daha yangın yerine çevirmesine tepki göstererek Yavaş ve ABB yönetimini açıklama yapmaya davet etti.

Ölüm olaylarının biri bitmeden diğeri başlıyor

CHP’li iş bilmez belediye başkanlarının beceriksizliklerinden ötürü ölüm olaylarının biri bitmeden diğerinin başlamasına tepki gösteren siyasiler “Bu böyle gitmez. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da dehşet saçan başkanlara karşı yaptırım uygulanmasının vakti geldi” dedi.

Akit’e konuşan ABB AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Ünal, şunları söyledi:

Belediyeler ehil ellerde değil

“CHP’nin elinde bulunan belediyelerde ihmallerin biri bitmeden diğeri başlıyor. Bu ihmaller, gençlerimizi ve çocuklarımızı hayattan koparıyor. Karşımızda icraatta bulunmaya değil, algı yönetmeye gelen ehliyetsiz kadrolar var. Bu kadrolar, halkımıza büyük bedel ödetiyorlar. Ankara’da ABB’nin ihmaliyle genç kızımızın asansör boşluğuna düşerek öldüğü ortada. Ne hazindir ki ABB’ye bağlı itfaiye örgütü, 2-3 senedir ehil ellerde değil. Bu örgüt, oyuncak hâline geldi. Hatırlanacağı gibi bir yangında rahmetli olan itfaiyeci kardeşlerimiz vardı. Çünkü olaya iyi vaziyet edilmemişti. Duyumlarımıza göre genç kızımızın öldüğü olayda da itfaiyeci eline aldığı şişeyle kurtarma faaliyetine girişmiş. Kıza brifing de vermemiş. Çok elim bir olay. Ne hazindir ki Ankara’da da ihmaller, ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde çoğalıyor. Yavaş dönemi sıkıntılı. Bu dönemde hem vaziyet edememe hem de beceriksizlik hakim. En üzücüsü de hesap veren yok. Hâlen ‘Sizin zamanınızda böyleydi’ diye savunmaya geçenler, gün tüketenler var. Özetle Yavaş ve yönetimi 6 senedir Ankara’yı makûs talihle karşı karşıya bırakmıştır. Bir çalışma yapmamıştır, icraat ortaya koymamıştır. Metro konusunda da itfaiye konusunda da durum böyledir.”