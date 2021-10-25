Her gün yediğiniz bu gıdalara dikkat edin

Yeterli ve dengeli beslenme, kanser dahil pek çok hastalıktan korumaktadır. Kanser hücrelerinin artmasına sebep olan, vücutta kanseri tetikleyebilecek bazı beslenme hataları bulunmakta. Bunların başında fazla miktarda besin tüketimi gelmektedir. Çok tüketildiğinde kansere sebep olabilen o yiyecekler…

Rafine beyaz un

Vücutta daha fazla glikoz ile diyabet geliştirme riski artar. Ayrıca undaki beyaz rengi elde etmek için klor gazı ile ağartılmıştır.

Mikrodalga patlamış mısır

Yapılan bir araştırma, mikro dalga fırınlarda hazırlanan patlamış mısırların insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya çıkardı. Diasetil, mikrodalgada patlatılmış mısırın lezzetli olmasını sağlayan bir maddedir, ancak bu maddeler ısıya maruz kaldığında insanlar için zehirli bir duman halini alır.

Izgara kırmızı et

Bilim adamları, yemek pişirmek için kullanılan yüksek sıcaklıklarda etin, kimyasal ve moleküler yapısındaki değişikliklere bağlı olarak kansere neden olan hidrokarbonlar ürettiğini keşfettiler.

Hidrojene yağlar

Hidrojen eklenen yağlar kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa neden olmaktadır.

Rafine şekerler

Rafine şekeri çok fazla tüketirseniz karaciğerinizde depolama yapabilir ve bu durum karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Bu kategorideki en büyük sorun yüksek miktarda meyve şekeri içeren mısır şurubu (HFCS) ve diğer rafine şekerler, hatta kahverengi şeker bile sorun teşkil ediyor.

İşlenmiş et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sosis, pastırma, jambon benzeri işlenmiş etlerin kansere yol açtığını açıkladı. Gıdaları işleme esnasında tehlikeli miktarlarda kimyasalların yanı sıra gıdayı tuzla birlikte korumak için kullanılan nitrat ve nitrit gibi tuzlar da ayrıca büyük miktarlarda eklenir.

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar, bir laboratuvarda sentetik olarak üretilen yüksek oranda işlenmiş şekerlerdir. Yapay tatlandırıcıların çoğu kimyasal işlemlerden geçerek üretilir ve gerçekten güvenli olup olmadıklarını bilmemize imkan sağlayacak kadar veri yoktur.

Patates cipsi

Birçok işlenmiş gıda gibi patates cipsi de diyabet, felç ve kardiyovasküler problemlerle bağlantılı olan trans yağlar içerebiliyor. Birçok çeşitinde ayrıca koruyucu maddeler ve yapay renklendiriciler de bulunur.

Kirli meyveler

Meyveler ve sebzeler böcek ilacına maruz kalmadığı müddetçe sağlığınız için iyidir. Uzmanların verilere göre tüm geleneksel ürünlerin yüzde 98’i kansere neden olan haşere ilaçlarına maruz kalmıştır.

Rafine tuz

Rafine tuz tüketilmesi sonucunda bu kimyasallar alzheimer, kanser hastalığına yol açabilmektedir.

Trans yağlar

Trans yağlar, gıda üreticileri tarafından hidrojenleme adı verilen ve çeşitli ürünlerin raf ömrünü uzatan bir işlemle sıvıdan katıya dönüştürülür. Aşırı trans yağ tüketimi kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır.