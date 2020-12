Saçı her gün yıkamak zararlı mı? Yağlı saçlara sahip olan hanımlar neredeyse her gün saçlarını yıkıyor. Peki, her gün saç yıkamak zararlı mı? | Her gün saç yıkanırsa saçlar daha çok mu yağlanır?

Her gün saç yıkanır mı?

Yağlı saçları sahip olanların yanı sıra koronavirüs salgını sebebiyle temizliklerine daha çok dikkat etmeye başlayanlar her gün duş alıyor. Peki, her gün saç yıkamak doğru mu?

Uzmanlar her gün saç yıkamanın son derece zararlı olduğunu belirtiyor. Bu davranışın saç derisindeki koruyucu florayı bozduğu belirtiliyor. Daha önce saçlarında yağlanma sorunu yaşamayanlar her gün saçlarını yıkadıklarında saçlarında oluşan yağdan şikayetçi oluyor. Kısacası yağdan kurtulmak için saçlarınızı her gün yıkarsanız daha çok yağlanmasına yol açarsınız.

Yağlı saçlardan kurtulmak için saçları haftada üç gün PH değeri 5,5 olan şampuanla yıkamalısınız. Kısacası her gün değil gün aşırı saçlarınızı yıkayarak yağlanma sorununu çözebilirsiniz.

Saçlarınızdaki yağlanma sorunu sık yıkanmaktan kaynaklanmıyorsa; saç tipinize uygun şampuanlar tercih edebilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak yapacağınız saç maskesiyle de yağlı saçlara elveda diyebilirsiniz.

İşte, yağlı saçlarla vedalaşmanızı sağlayacak limon maskesi tarifi

Limon maskesi

Malzemeler:

2 çay kaşığı limon yağı

1 yemek kaşığı jojoba yağı

Limon maskesi yapılışı:

İki malzemeyi güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Maske yaklaşık 40 dakika saçınızda durduktan sonra bitkisel bir şampuanla saçlarınızı yıkayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.