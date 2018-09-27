THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Her gün bir elma yiyerek kalp-damar sağlığınızı koruyun

Prof. Dr. Murat Aksoy günde bir elma yemenin kalp sağlığına ciddi oranda etki ettiğini söyledi. Kolesterole dikkat çeken Aksoy, damar tıkanıklığı için kolesterolün bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:41
Her gün bir elma yiyerek kalp-damar sağlığınızı koruyun

Prof. Dr. Murat Aksoy, "Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda en sık ölüm nedenleri arasında hala damar hastalıkları birinci sırayı alıyor. Damar hastalıkları arasında damar tıkanıklıklarına bağlı felçler, kalp damar tıkanıklıkları, kalp yetersizliği, bacak damarlarının tıkanıklığı ve aort anevrizmaları sayılıyor. Peki son yıllarda, her geçen gün daha fazla önem verdiğimiz hastalıklardan korunma stratejisi içinde damar hastalıkları için politikamız ne? Aslında doğduğumuz andan itibaren, damarlarımız tıkanmaya başlıyor. Sigara içiyorsak, aşırı alkol tüketiyorsak, tansiyonumuz yüksek ise, diyabetimiz varsa ve yeterli oranda kan şekerimizi kontrol altında tutamıyorsak, ailede kalp-damar hastalığı öyküsü varsa damarlar daha hızlı ve erken yaşlarda tıkanıyor. Bir de elbette son yıllarda ülkemizde aralıklı olarak alevlenen kolesterol tartışması var. Şu çok net: kolesterol yüksekliği damar tıkanıklığı için bir risk faktörü." diye ifade etti.

ELMA KOLESTEROL İLAÇLARINA ALTERNATİF

Herkese kolesterol ilacı kullanmasını önermiyoruz ama 10 yıl içinde kalp-damar hastası olma ihtimali %20’nin üzerinde olanların bu ilaçları kullanmasını öneriyoruz. Bu ilaçların kullanılması riski tamamen ortadan kaldırmıyor ama azaltıyor. LDL yani kötü kolesterolü 38 mg/dl düşürdüğümüz zaman damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini %12 oranında azaltıyoruz. Bu oran kabaca 10 hastadan birini ölümden kurtardığını ifade ediyor. Geçen senelerde yapılan bir araştırma makaleler arasında dolaşırken ilgimi çekti. Bu yazıda araştırmacılar her gün bir elma yemenin damar sağlığı için ne kadar yararlı olduğunu göstermişler. İlgi çekici kısmı ise bunu yaparken elmayı kolesterol düşüren ilaçlarla kıyaslayarak yapmaları. Özel bir model üzerinde çalışarak, araştırıcılar günde bir elma tüketmenin damar hastalıklarından ölümü önlemede en az kolesterol ilaçları kadar etkin olduğunu iddia ediyorlar. Hatta bir İngiliz atasözü der ki “An apple a day keeps the doctor away!” (Günde bir elma doktoru uzak tutar!). Yazarlar bu eski söze de atıfta bulunmaktan çekinmiyorlar.

Bu ve benzeri araştırmalara güvenerek sadece beslenmeye güvenmek ve verilen ilaçları bir kenara bırakmak büyük bir hatadır. Ancak günlük beslenmemizde yapacağımız değişiklikler en az diğer önlemler kadar hayatımızı sağlıklı ve daha uzun sürdürmekte önem taşımaktadır. Bunların yanına doktorun önerilerini eklemek de elimizi güçlendirir.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde yakalandı
    1. FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde..
    2. Her yerde aranan eski il emniyet..
    3. UEFA başkanı, Almanya'nın kazanma..
    4. Misafir gittiği evde yaptığıyla 'yok..
    5. Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!
    6. Vatandaşın ekmeğiyle oynamışlar! Ceza..
    7. CHP'nin belediye başkan aday adaylığı..
    8. Ermenistan'ın serbest bıraktığı genç..
    9. Bakan Albayrak'tan kritik dolar..
    10. Joachim Löw'den Türkiye açıklaması
    11. CHP belediye başkan adaylık..
    12. Kuveyt'teki gökdelende korkutan yangın!
    13. Amasya'da feci kaza otomobil midibüse..
    14. Çatalca'da büyük patlama! 2 işçi..
    15. CHP belediye başkan adaylığı için ne..
    16. Demirkol: Güçlü lobi aleyhimize..
    17. Mahrem imamdan Harun Biniş itirafı:..
    18. CHP yerel seçim adaylığı ücretleri..
    19. Kuveyt'te gökdelen yangını!
    20. İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür