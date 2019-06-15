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Her gün bir avuç kabak çekirdeği yemeniz için onlarca sebebiniz var!

Ölçülü ve dengeli tüketildiğinde kabak çekirdeği tam bir şifa deposu…

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
Her gün bir avuç kabak çekirdeği yemeniz için onlarca sebebiniz var!

Çekirdek sanıldığı kadar zararlı bir ürün değildir. Yeter ki ölçülü tüketmeyi bilin. Kabak çekirdeği kalp sağlığından, prostat kanserine kadar birçok hastalığı önlemeye yardımcı oluyor. İşte, her gün bir avuç kabak çekirdeği yemenizi sağlayacak sebepler:

Kaloriye dikkat

Kalori bakımından yüksek olan kabak çekirdeği demir, çinko ve magnezyum açısında da zengindir.

Kanser riskini azaltır

Yapılan çalışmalar kabak çekirdeğinin özellikle meme ve prostat kanserini önlediğini kanıtlamıştır.

Yıllara meydan okuyacaksınız

Kabak çekirdeği içerdiği antioksidanlar sayesinde cildinizin zamanla mücadele etmesine yardım eder.

Kalp dostu

İyi bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği kalp ve damar sağlığının korunması için son derece kıymetlidir.

Lif açısından zengindir

Kabak çekirdekleri lif açısından son derece zengindir. Lif ise bağırsak sağlığı için önemlidir.

Uyku kalitesini arttırır

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kabak çekirdeği uyku kalitesini arttırabilir.

Kabak çekirdeği nasıl tüketilmeli?

Çekirdek çitlemeyi sevmiyorsanız; kabak çekirdeğini salatalarınıza, kurabiyelerinize ve keklerinize ekleyebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
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