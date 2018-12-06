Her gün 1 bardak limonlu su içerseniz…

1- KALORİ YAKIMI

Fitness uzmanları günde bir bardak limonlu su içmenin ekstra 100 kalori yakmanızı sağladığını, limondaki pektin lifinin tokluk hissi vermesiyle uzun vadede kilo vermenizi sağlayacağı söyleniyor.

2- YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

Araştırmalar su içmenin yağ yakımını hızlandırdığını kanıtlıyor. Yağ yakımını daha fazla hızlandırmak isteyenlere limonlu su içmeleri öneriliyor.

3- KARDİYOVASKÜLER RAHATSIZLIKLARI ÖNLER

Limon, potasyum açısından zengindir. Potasyumun kalbe ve kaslara olan katkısı herkesçe bilinirken, tansiyonu da dengeler.

Limonda bulunan antioksidanların, kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçtiğini savunuluyor.

4- SİNİR SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Limon, soğuk algınlığına yakalanma riskinizi düşürür. Limonlu ılık suyun üşütmeye iyi geldiği bilinir. Limonun antiseptik özelliği burun ve boğazdaki şişmeyi engeller.

5- BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

Böbreklerinizde tuz konsantrasyonu artınca zamanla böbrek taşı oluşur.

Yapılan araştırmalar, daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin günde 100 ml limonlu su içmesi halinde, vücutlarında bir daha böbrek taşı oluşmayacağını ortaya koyuyor.

6- DEMİR EKSİKLİĞİNİ ÖNLER

Yediğiniz besinlerde yeterince demir bulunmuyorsa, zamanla demir eksikliği ortaya çıkar. Limonda demir bulunur ve aynı zamanda yiyeceklerdeki demir emilimini arttırır.

7- KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor.

8- KÖTÜ NEFES

Nefesiniz kokuyorsal imon ile bundan kurtulabilirsiniz. Llimonlu su ile gargara yapmanın içerdiği sitrik asit nedeniyle kötü ağız kokusunu geçirdiği söyleniyor.

9- SİNDİRİMİ GÜÇLENDİRİR

Limonların 10'da 1'ini karbonhidratlar oluşturur. Limonda en çok bulunan fiber pektindir. Kolaylıkla çözünebilen bu lif sağlığınıza iyi gelir ve sindirimi düzenler.

En iyi yöntemse limonu ikiye böldükten sonra suda kaynatmak ve ılık halde o suyu içmek.

10- KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Yapılan araştırmalarda, limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.

11- İLTİHABI ÖNLER

Limondaki askorbik asit iltihabı önler. Limonlu sıcak su içmek soğuk algınlığının önüne geçmekte bire birdir.

12- KIRIŞIKLARLA SAVAŞIR

Limon, kolajenin korunmasını sağlar. Yaşlandıkça düşen kolajen seviyesi kırışıklıklara neden olur.

13- Dişinizi beyazlatır

Limonlu su ve karbonat karışımını dişinize sürmdükten 1 dakika sonra dişlerinizin zarar görmemesi için çalkalamanız daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlar.