Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor! Bu özel besin böyle yenilir ise çıkan sonucu muhteşem...

Sıhhatimizi gözetmek ismine gün içerisinde bir hayli tedbir alıyoruz. Kuruyemişlerin sıhhatimiz açısından bir hayli yararı bulunuyor. Özellikle de beyaz leblebinin bereketleri çok öğrenilmese de bedenimiz üzerinde afallatıcı verimleri var. İşte beyaz leblenin bedenimiz üzerinde tesirleri ve beyaz leblebinin bereketleri…

Leblebi yiyecek bedeli yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan bedenin lüzumu olan bazı vitamin ve minerallerin yetersizliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz evveli harcadığı bu yiyecek sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

BEYAZ LEBLEBİNİN BEREKETLERİ NELEDİR?

– Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi kazanç. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma tehlikesini eksiltir.

– Perhiz listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi kapsadığı lif maddesi sayesinde uzun vakit tokluk verirken, kısa zamanda da kilo vermeye dayanakçı olur. Kapsadığı az yağ sebebiyle bölgesel kilo almayı da önler.

– Lif madde sayesinde hem kilo vermede dayanakçı olur hem de kolesterol seviyesini balansta tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma tehlikesini eksiltir. Özellikle damar daralmasını önler.

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– Kapsadığı antioksidan sayesinde bedeni kısa zamanda arınarak yenilenmesini takviyeler. Ayrıca kapsadığı yağlar cilt hücrelerinin kısa zamanda yenilenmesini sağlayarak buruşukluk gibi cilt meselelerinin yaşanmamasını sağlar.

– Bedenin günlük protein ölçüsünü karşılamak için günde bir tabak kırmızı et harcanması gerekir. Ancak et harcamayanlar günde bir kase beyaz leblebi harcayarak kırmızı etin karşılayacağı proteini karşılar.

– Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için zorunlu bir maddedir. Beyaz leblebi kapsadığı bu madde sayesinde kemik sisteminin gelişimini katkı sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve gebelerin harcaması gerekir. Aynı zamanda anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

– 5 adet limon suyunu 2,5 litre su ile karıştırıp 1 çay kadehi beyaz leblebi 3 gün süresince kumpaslı harcandığında kısa vakit de kilo vermeye dayanakçı olur.

– A vitamini sıhhatini de gözetir.

– Sodyum maddesi kandaki tazyiki dengeler. Leblebi de sodyum bakımından tesirli bir gıdadır. Bu sayede yüksek tansiyon gibi ciddi vaziyetler önlenmiş olur.